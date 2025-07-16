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У центрі Києва вандал скинув з мосту скульптуру французького художника: у чому її особливість

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У центрі Києва вандал скинув з мосту скульптуру французького художника: у чому її особливість
Дівчинка у бойовій касці каталась на гойдалці над Алеєю Героїв Небесної Сотні
фото: jamescolomina/Instagram

34-річний киянин зіпсував одну з ляльок художника Джеймса Коломіни

Вандал скинув з пішохідного мосту інсталяцію французького вуличного художника Джеймса Коломіна. Це червона дівчинка у бойовій касці, яка каталась на гойдалці над Алеєю Героїв Небесної Сотні на Майдані Незалежності. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Муніципальну охорону.

Повідомляється, що чоловік скинув інсталяцію з мосту. «Дівчинка на гойдалці» впала на бруківку та тріснула. Муніципали разом із поліцейськими затримали хулігана, ним виявився 34-річний місцевий мешканець.

Лялька опинилася на бруківці
Лялька опинилася на бруківці
фото: Муніципальна Охорона
Каска на ляльці розкололася
Каска на ляльці розкололася
фото: Муніципальна Охорона

Для документування хуліганських дій викликали слідчо-оперативну групу.

Для документування хуліганських дій викликали слідчо-оперативну групу
Для документування хуліганських дій викликали слідчо-оперативну групу
фото: Муніципальна Охорона

Нагадаємо, відомий французький вуличний художник Джеймс Коломіна, якого називають «Бенксі у скульптурі», встановив у серпні 2024 року в Києві п’ять скульптур до Дня незалежності України. Всі персонажі художника виконані у  червоному кольорі, кольорі  крові. Скульптури розповідають про жорстоку реальність війні, в якій вимушені рости українські діти через російську агресію.

Перша робота Джеймса Коломіни
Перша робота Джеймса Коломіни
фото: jamescolomina/Instagram

Першу свою роботу Джеймс розмістив на будівлі столичного Головпоштамту. Це скульптура дитини в капюшоні, яка «виходить» зі стіни будівлі та малює український тризуб на фасаді будівлі. Другу роботу французького художника можна побачити на бульварі Шевченка, на місці знесеного пам’ятника Миколі Щорсу. Там тепер стоїть скульптура дівчинки з соняшниками. Третьою буда зіпсована сьогодні дівчинка на гойдалці. 

Дівчинка з соняхами Джеймса Коломіни
Дівчинка з соняхами Джеймса Коломіни
фото: jamescolomina/Instagram

На вхідній брамі ботсаду імені академіка Фоміна поблизу станції метро «Університет» можна побачити дівчинку з серцем і плюшевим ведмедиком. П’ятою інсталяцією став голуб з лавровою гілочкою в дзьобі та із заводним ключем у спині, котра з’явилася на одному з ліхтарних стовпів на Майдані Незалежності.

Четверта скульптура Джеймса Коломіни
Четверта скульптура Джеймса Коломіни
фото: Instagram / James Colomina
Голуб з лавровою гілочкою, створений Джеймсом Коломіною
Голуб з лавровою гілочкою, створений Джеймсом Коломіною
фото: instagram.com/jamescolomina

Крім того, Джеймс Коломіна створив у столиці ще одну роботу, вже не скульптурну: поле для гри в класики у формі ракети. Художник намалював його червоною фарбою в парку імені Тараса Шевченка.

Нагадаємо, на території старого кладовища у місті Чорнобиль на Вишгородщині невідомі вчинили наругу над похованнями видатних діячів хасидського руху. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом наруги над місцем поховання. 

У Рівному, на кладовищі в мікрорайоні Грабник, невідомі осквернили могилу полеглого захисника Тараса Давидюка. Вандали розбили лампадку, викрали світильник до неї, а також ще шість декоративних ліхтариків. Також раніше мати загиблого Людмила виявила, що після Великодня з-поміж могильних флагштоків було зламано один і викрадено червоно-чорний прапор.

До слова, у київському сквері, де висадили дерева на честь загиблих українських медійників, викрали дві сакури.  

Теги: Київ вандалізм чоловік художник

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