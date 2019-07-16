Колишній офіс банку «Київська Русь» на Подолі виставлено на продаж за 58 млн грн



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Будівля банку розташована за адресою: вул. Хорива, 11-А

Будівлю в історичному центрі Києва буде продано на аукціоні

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив на відкриті торги нежитлову будівлю, що перебуває на балансі ПАТ «Банк «Київська Русь», загальною площею 1403,2 кв. м та понад 1100 одиниць основних засобів. Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Будівля розташована за адресою: вул. Хорива, 11-А, в історичному центрі Києва за кілька кроків від станції метро «Контрактова площа».

Торги відбудуться 25 липня 2019 року за голландською моделлю аукціону на майданчику ProZorro.Продажі.

Початкова ціна лоту – 58,45 млн грн.

Кінцевий термін подання цінових пропозицій - 25 липня до 16:27.

Дата проведення аукціону -25 липня. Початок о 09:42.

Раніше повідомлялося, що Фонд гарантування вкладів реалізував активи ПАТ «Банк «Київська Русь» на суму 6,38 млн грн.