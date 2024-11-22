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У Дніпровському районі столиці прогримів вибух, загинув чоловік

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У Дніпровському районі столиці прогримів вибух, загинув чоловік
Поліція веде розслідування, щоб встановити обставини вибуху та особу загиблого.
фото: пресслужба поліції

У Києві чоловік помер після того, як підібрав коробку, яка здетонувала біля авто

Сьогодні, 22 листопада, близько 15:00 у Дніпровському районі столиці стався вибух, внаслідок якого загинула людина. Про це повідомляє пресслужба поліції. 

За попередніми даними, трагедія сталася, коли чоловік підійшов до припаркованого автомобіля та взяв в руки коробку, яка виявилася вибуховим пристроєм. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці події.

Правоохоронці вже прибули на місце події та проводять слідчі дії для встановлення всіх обставин інциденту. Особу загиблого наразі встановлюють.

Станом на зараз жодних деталей про особу загиблого та про те, звідки взялася ця коробка, оприлюднено не було.

Раніше повідомлялося, що на футбольне поле у Солом’янському районі столиці прилетіла граната. У цей час на майданчику перебували діти.  Унаслідок вибуху гранати одному хлопцю поранило ногу.

Теги: вибух граната чоловік поліція

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