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У столиці виведено на дороги понад 250 одиниць техніки для подолання негоди

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У столиці виведено на дороги понад 250 одиниць техніки для подолання негоди
Прибудинкові території прибирають понад 3 000 працівників керуючих компаній
фото: glavcom.ua

23 листопада на дорогах ожеледиця, вночі значний мокрий сніг

У столиці через рясний снігопад дорожники оперативно обробляють міські вулиці протиожеледними матеріалами – працює 258 одиниць спецтехніки комунальної корпорації «Київавтодор». Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Для прибирання снігу та протиожеледної обробки зелених зон задіяно 40 одиниць техніки та 596 працівників комунальних підприємств, що входять до складу КО «Київзеленбуд».

Прибудинкові території прибирають понад 3 000 працівників керуючих компаній.

За прогнозом Українського гідрометцентру, завтра, 23 листопада на дорогах ожеледиця, вночі значний мокрий сніг і налипання мокрого снігу (І рівень небезпеки, жовтий).

Просимо учасників дорожнього руху бути уважними й обережними та враховувати погодні умови під час пересування містом.

Пішоходам під час ожеледиці також необхідно бути особливо уважними на проїжджій частині – переходити дорогу лише у визначених місцях на дозволений сигнал світлофора, а також у темний час доби носити на одязі світловідбиваючі елементи – флікери.

Раніше синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища по Києву

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Теги: Київзеленбуд снігопад Київавтодор дороги

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