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МВС пропонує карати ресторани за роботу у комендантську годину

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
МВС пропонує карати ресторани за роботу у комендантську годину
Клименко пропонує встановити штрафи для власників цих закладів та ФОПів
фото з відкритих джерел

Ігор Клименко: «Ми пропонуємо, щоб штрафи становили 34-170 тис. грн за перше порушення»  

Міністерство внутрішніх справ пропонує штрафувати заклади, які працюють у комендантську годину. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в ефірі національного телемарафону.

За його словами, необхідно чітко вирішити момент того, які повноваження для накладення штрафів матиме поліція. Наразі народні депутати разом із МВС працюють над створенням відповідного законопроєкта, який найближчим часом буде відправлено у відповідні комітети Верховної Ради.

Як зазначив Клименко, законопроєкт допоможе внести зміни до адмінкодексу щодо відповідальності власників суб'єктів господарювання та ФОПів за роботу закладів (нічних закладів, ресторанів і так далі) у комендантську годину.

«Ми говоримо про контроль та обмеження їх роботи в ті часові режими, які були встановлені військовим командуванням чи військовим керівництвом. Ми пропонуємо встановити штрафи для власників цих закладів та ФОПів. Ми пропонуємо, щоб штрафи становили 34-170 тис. гривень за перше порушення, і за повторні порушення протягом року – 340-680 тис. гривень. Але це на розгляд законодавців і я думаю, що найближчим часом Рада це розгляне», – сказав Клименко.

Раніше повідомлялося, що у центрі Києва в комендантську годину працює ресторан «Бохо», який збирає цілі натовпи чоловіків призовного віку. Заклад у себе на сайті позиціонується, як «простір, де насолоди піднесені в культ», а відвідувачі у нічний час пробираються всередину через боковий вхід. 

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Теги: міністр ресторан поліція Ігор Клименко комендантська година

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