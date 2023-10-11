МВС пропонує карати ресторани за роботу у комендантську годину

Ігор Клименко: «Ми пропонуємо, щоб штрафи становили 34-170 тис. грн за перше порушення»

Міністерство внутрішніх справ пропонує штрафувати заклади, які працюють у комендантську годину. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, необхідно чітко вирішити момент того, які повноваження для накладення штрафів матиме поліція. Наразі народні депутати разом із МВС працюють над створенням відповідного законопроєкта, який найближчим часом буде відправлено у відповідні комітети Верховної Ради.

Як зазначив Клименко, законопроєкт допоможе внести зміни до адмінкодексу щодо відповідальності власників суб'єктів господарювання та ФОПів за роботу закладів (нічних закладів, ресторанів і так далі) у комендантську годину.

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«Ми говоримо про контроль та обмеження їх роботи в ті часові режими, які були встановлені військовим командуванням чи військовим керівництвом. Ми пропонуємо встановити штрафи для власників цих закладів та ФОПів. Ми пропонуємо, щоб штрафи становили 34-170 тис. гривень за перше порушення, і за повторні порушення протягом року – 340-680 тис. гривень. Але це на розгляд законодавців і я думаю, що найближчим часом Рада це розгляне», – сказав Клименко.

Раніше повідомлялося, що у центрі Києва в комендантську годину працює ресторан «Бохо», який збирає цілі натовпи чоловіків призовного віку. Заклад у себе на сайті позиціонується, як «простір, де насолоди піднесені в культ», а відвідувачі у нічний час пробираються всередину через боковий вхід.