Ізраїльтяни разом із дітьми розмалювали бомбосховище Охматдиту

Це вже третій художній проєкт, який митці з Ізраїлю реалізують в Україні

У Києві художниця з Ізраїлю Зоя Север разом із дітьми та волонтерами розмалювала бомбосховище Національної дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит, повідомляє кореспондент «Главкому».

Ініціатива була підтримана посольством держави Ізраїль. Зоя Север є засновницею фонду «Об’єднані люди планети» – разом з однодумцями вона реалізує проєкт «Вікно у світ». Його суть полягає у тому, аби запропонувати дітям зобразити те, що вони хотіли б бачити поза стінами укриття. Тому так важливо те, що не просто дорослі художники прикрашають малюнками бомбосховище, але й діти беруть у цьому активну та безпосередню участь, наголосила мисткиня.

Богданчик (у центрі) та намальований ним равлик фото: glavcom.ua

«У нас в Ізраїлі бомбосховища розписують з зовнішньої сторони, тобто творять з них арт-об’єкт. І це по-своєму красиво. Але більш значимим є те, що відчувають діти, коли перебувають всередині укриття. Тому «Вікно у світ» є таким важливим», – зазначила Зоя Север.

До реконструкції бомбосховища «це було звичайне підвальне приміщення, яке ніхто не планував використовувати як укриття, – говорить медичний директор НДСЛ «Охматдит» Сергій Чернишук. – Його стан був таким, що не передбачав тривале перебування у ньому не те, що пацієнтів з важкими патологіями, але й навіть здорових людей. Було проведено його оновлення, аби у цьому приміщенні можна було бодай короткостроково перебувати під час повітряної тривоги».

Останні штрихи майстра. Дівчинка Саша домальовує квіточку під стіною, яку вона розписувала разом із дорослими фото: glavcom.ua

У корпусі, де була проведена реконструкція, лікують дітей з важкими ендокринологічними патологіями, каже заступниця директора з лікувальної роботи Тетяна Іванова. Станом на зараз у відділенні перебувають 30 маленьких пацієнтів.

З деякими з них вдалося поспілкуватися «Главкому». Дітлахи розповіли, що залюбки розписували стіни разом із художницею Зоею Север та волонтерами, котрі їй допомагали. «Стало веселіше», – кажуть вони.

Діти охоче спілкувалися з пресою фото: glavcom.ua

«Символічно, що проєкт було реалізовано за підтримки держави Ізраїль, громадяни якої з власного досвіду знають, що таке жити в умовах постійних повітряних тривог та небезпеки. Важливо було створити простір, який би мало нагадував лікарню і сприяв психологічному захисту дітей», – додає Сергій Чернишук.

Лікарня Охматдит – третій дитячий заклад, куди завітали ізраїльські художники. Перед тим за їх участю була завершена реконструкція укриттів у одному з київських ліцеїв та у харківській дитячій лікарні.

Нагадаємо, що відновлення головного корпусу Охматдиту, яка постраждав внаслідок російської ракетної атаки 8 липня, має розпочатися навесні 2025 року. Про це днями повідомив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.