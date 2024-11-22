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Ізраїльтяни разом із дітьми розмалювали бомбосховище Охматдиту

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Ізраїльтяни разом із дітьми розмалювали бомбосховище Охматдиту
Художники (Зоя Север – крайня справа у верхньому ряду) та маленькі пацієнти Охматдиту прикрасили стіни бомбосховища
фото: glavcom.ua

Це вже третій художній проєкт, який митці з Ізраїлю реалізують в Україні

У Києві художниця з Ізраїлю Зоя Север разом із дітьми та волонтерами розмалювала бомбосховище Національної дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит, повідомляє кореспондент «Главкому». 

Ініціатива була підтримана посольством держави Ізраїль. Зоя Север є засновницею фонду «Об’єднані люди планети» – разом з однодумцями вона реалізує проєкт «Вікно у світ». Його суть полягає у тому, аби запропонувати дітям зобразити те, що вони хотіли б бачити поза стінами укриття. Тому так важливо те, що не просто дорослі художники прикрашають малюнками бомбосховище, але й діти беруть у цьому активну та безпосередню участь, наголосила мисткиня.

Богданчик (у центрі) та намальований ним равлик
Богданчик (у центрі) та намальований ним равлик
фото: glavcom.ua

«У нас в Ізраїлі бомбосховища розписують з зовнішньої сторони, тобто творять з них арт-об’єкт. І це по-своєму красиво. Але більш значимим є те, що відчувають діти, коли перебувають всередині укриття. Тому «Вікно у світ» є таким важливим», – зазначила Зоя Север.

До реконструкції бомбосховища «це було звичайне підвальне приміщення, яке ніхто не планував використовувати як укриття, – говорить медичний директор НДСЛ «Охматдит» Сергій Чернишук. – Його стан був таким, що не передбачав тривале перебування у ньому не те, що пацієнтів з важкими патологіями, але й навіть здорових людей. Було проведено його оновлення, аби у цьому приміщенні можна було бодай короткостроково перебувати під час повітряної тривоги».

Останні штрихи майстра. Дівчинка Саша домальовує квіточку під стіною, яку вона розписувала разом із дорослими
Останні штрихи майстра. Дівчинка Саша домальовує квіточку під стіною, яку вона розписувала разом із дорослими
фото: glavcom.ua

У корпусі, де була проведена реконструкція, лікують дітей з важкими ендокринологічними патологіями, каже заступниця директора з лікувальної роботи Тетяна Іванова. Станом на зараз у відділенні перебувають 30 маленьких пацієнтів.

З деякими з них вдалося поспілкуватися «Главкому». Дітлахи розповіли, що залюбки розписували стіни разом із художницею Зоею Север та волонтерами, котрі їй допомагали. «Стало веселіше», – кажуть вони.

Діти охоче спілкувалися з пресою
Діти охоче спілкувалися з пресою
фото: glavcom.ua

«Символічно, що проєкт було реалізовано за підтримки держави Ізраїль, громадяни якої з власного досвіду знають, що таке жити в умовах постійних повітряних тривог та небезпеки. Важливо було створити простір, який би мало нагадував лікарню і сприяв психологічному захисту дітей», – додає Сергій Чернишук.

Лікарня Охматдит – третій дитячий заклад, куди завітали ізраїльські художники. Перед тим за їх участю була завершена реконструкція укриттів у одному з київських ліцеїв та у харківській дитячій лікарні.

Нагадаємо, що відновлення головного корпусу Охматдиту, яка постраждав внаслідок російської ракетної атаки 8 липня, має розпочатися навесні 2025 року. Про це днями повідомив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

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Теги: Ізраїль діти лікарня укриття Охматдит

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