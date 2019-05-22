Компенсував: під Києвом чоловік за невиплачену зарплату викрав вантажівку



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Автомобіль виявили на одній з вулиць села Лукаші Баришівського району

Викрадачем виявився колишній працівник будівельного комбінату

З будівельного комбінату, розташованого в місті Бориспіль, було викрадень вантажний автомобіль КрАЗ. Повідомлення про незаконне заволодіння автомобілем надійшло до поліції.

Як повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області, викрадач пошкодив КрАЗом в’їзні ворота території комбінату і поїхав у невідомому напрямку.

Працівники поліції встановили, що до скоєння злочину може бути причетний колишній водій підприємства. Саме з цим чоловіком у керівництва комбінату стався конфлікт за нібито невиплачену заробітну платню після його звільнення.

На пошуки викраденої вантажівки були орієнтовані наряди поліції Бориспільського району та Баришівського, де проживає ймовірний зловмисник.

Під час проведення низки необхідних оперативних заходів працівники поліції виявили автомобіль на одній з вулиць села Лукаші Баришівського району. Також правоохоронці затримали викрадача у порядку ст. 208 КПК України. Ним виявився 46-річний місцевий житель.

Чоловік зізнався у скоєному злочині та надав правдиві свідчення. Таким чином він хотів компенсувати невиплачену зарплатню.

Автомобіль КрАЗА як речовий доказ поміщено на майданчик тимчасового тримання.

За фактом незаконного заволодіння автотранспорту відкрито кримінальне провадження за ст. 289 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні першочергові слідчі дії.