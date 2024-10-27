Комунальники врятували столичну річку

З території річки було вивезено близько 80 кубометрів сміття

У Дарницькому районі міста Києва провели масштабне прибирання території річки Зариваха, де раніше виявили перекриття течії штучно створеною дамбою з великої кількості різноманітного сміття. Про це повідомляє КП «Плесо».

Організаторами заходу виступили Дарницький район та комунальне підприємство «Плесо».

Також до робіт було залучено Шляхово-експлуатаційне управління (ШЕУ) і Управління зелених насаджень (УЗН) Дарницького району.

У «Плесі поінформували, що длярозчистки річки залучили спеціалізовану техніку: екскаватор, два самоскиди для вивозу твердих побутових відходів, а також два трактори з причепами для вивозу органічних залишків. За підсумками толоки з території було вивезено близько 80 кубометрів сміття! У тому числі органічних відходів, які доставили на утилізацію.

Важливо зазначити, що річка Зариваха та її прибережна зона не перебувають на балансі КП «Плесо». Проте підприємство готове оперативно реагувати на виклики, що виникають, і докладати зусиль для покращення стану водних об’єктів столиці, особливо у співпраці з місцевими громадами та відповідальними організаціями. Такий підхід дозволяє швидко об’єднати ресурси та здійснювати необхідні дії для підтримки екологічного стану водойм.

Толока на річці Зариваха є черговим прикладом координації зусиль комунальних служб, які своєю діяльністю сприяють забезпеченню чистоти міських територій та запобіганню подальшому забрудненню водних об’єктів», – заявили у «Плесі».

Нагадаємо, днями киянини, після чергової нічної атаки російських дронів на столицю, виявили уламки збитого безпілотника прямо в центрі міста.