Головна Київ Новини
search button user button menu button

Комунальники врятували столичну річку

Іван Гавриляк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Комунальники врятували столичну річку
Толоку провели на річці Зариваха й розчистили її акваторію
скріншот з відео

З території річки було вивезено близько 80 кубометрів сміття

У Дарницькому районі міста Києва провели масштабне прибирання території річки Зариваха, де раніше виявили перекриття течії штучно створеною дамбою з великої кількості різноманітного сміття. Про це повідомляє КП «Плесо».

Організаторами заходу виступили Дарницький район та комунальне підприємство «Плесо».

Також до робіт було залучено Шляхово-експлуатаційне управління (ШЕУ) і Управління зелених насаджень (УЗН) Дарницького району.

У «Плесі поінформували, що длярозчистки річки залучили спеціалізовану техніку: екскаватор, два самоскиди для вивозу твердих побутових відходів, а також два трактори з причепами для вивозу органічних залишків. За підсумками толоки з території було вивезено близько 80 кубометрів сміття! У тому числі органічних відходів, які доставили на утилізацію.

Важливо зазначити, що річка Зариваха та її прибережна зона не перебувають на балансі КП «Плесо». Проте підприємство готове оперативно реагувати на виклики, що виникають, і докладати зусиль для покращення стану водних об’єктів столиці, особливо у співпраці з місцевими громадами та відповідальними організаціями. Такий підхід дозволяє швидко об’єднати ресурси та здійснювати необхідні дії для підтримки екологічного стану водойм.

Толока на річці Зариваха є черговим прикладом координації зусиль комунальних служб, які своєю діяльністю сприяють забезпеченню чистоти міських територій та запобіганню подальшому забрудненню водних об’єктів», – заявили у «Плесі».

Нагадаємо, днями киянини, після чергової нічної атаки російських дронів на столицю, виявили уламки збитого безпілотника прямо в центрі міста.

Читайте також:

Теги: сміття річка Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вночі РФ атакувала Київ дронами
Сили оборони за ніч знищили до півтори десатка БпЛА, які летіли на Київ – КМВА
25 жовтня, 07:35
Пошкоджено декілька автомобілів, фасадну частину багатоповерхівки у Києві
Нічна атака на Київ: оприлюднено фото наслідків
19 жовтня, 10:18
Через балістичну загрозу в Києві та регіонах оголошували тривогу
Через балістичну загрозу в Києві та регіонах оголошували тривогу
16 жовтня, 22:30
Марина Цвігун на плакатах 1990-х. Нині вона стверджує, що владу в Києві захопили «демоноїди», першим з яких був Кравчук
Марія Деві Христос. Історія кінця світу, призначеного на 24 листопада соціум
12 жовтня, 21:30
Місто поглинув туман
Столицю у найближчу годину очікують небезпечні метеорологічні явища
10 жовтня, 08:40
У різних районах Києва з'явилися «зелені» вуличні меблі
Столичні парки прикрасили вуличні меблі з озелененням (фото)
9 жовтня, 13:49
У суботу, 5 жовтня, ярмарки пройдуть у дев'яти районах міста
Де на вихідних можна придбати сільськогосподарську продукцію: адреси
5 жовтня, 07:30
Рівень забрудненості повітря у Києві залишається високим
Краще обмежити тривале перебування на вулиці: повітря у Києві залишається забрудненим
4 жовтня, 09:09
Промислові ярмарки у столиці: де купити сільськогосподарську продукцію
Промислові ярмарки у столиці: де купити сільськогосподарську продукцію
30 вересня, 11:04

Новини

Київські рятувальники відзначили радісну подію
Київські рятувальники відзначили радісну подію
Комунальники врятували столичну річку
Комунальники врятували столичну річку
«Наша лідерка». Ліцей у Києві вшанував пам’ять учениці, яка загинула внаслідок атаки РФ
«Наша лідерка». Ліцей у Києві вшанував пам’ять учениці, яка загинула внаслідок атаки РФ
Уламок російського «Шахеда» вбив учительку з Борисполя
Уламок російського «Шахеда» вбив учительку з Борисполя
Дрон влетів у кімнату: сусід загиблої в Києві дівчинки розповів про перші хвилини після удару
Дрон влетів у кімнату: сусід загиблої в Києві дівчинки розповів про перші хвилини після удару
Поранені воїни з Києва можуть подати заяву на отримання 45 тис. гривень
Поранені воїни з Києва можуть подати заяву на отримання 45 тис. гривень

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
85K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 жовтня: ситуація на фронті
38K
День автомобіліста 2024: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
38K
Відомий музикант став татусем двійнят
33K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 жовтня 2024
28K
Військовий випадково зустрів побратима, якого оплакував два роки
16K
Відомий військовий назвав проблему ЗСУ, на яку не реагує влада

Новини

Втрати ворога станом на 27 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 08:11
Атака дронів на Україну, результати виборів у Грузії, перехід на зимовий час: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Сонячно та без опадів: прогноз погоди на 27 жовтня
Сьогодні, 06:00
Тривога у Києві тривала більше трьох годин
Сьогодні, 02:25
27 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Росія масово атакувала Україну дронами та ракетами, є загиблі та поранені: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
22 жовтня, 09:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua