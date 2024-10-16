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У Києві та області оголошено тривогу через загрозу БпЛА

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Києві та області оголошено тривогу через загрозу БпЛА
колаж: glavcom.ua

Жителям Київщини варто перебувати в укритті до відбою тривоги

Сьогодні, 16 жлвтня, о 20:02 у Києві та області оголошено повітряну тривогу через загрозу БпЛА 

«Київ – ворожий БпЛА з півночі у напрямку міста. Можлива робота ППО» , – повідомили Повітряні сили ЗСУ. 

Станом на 20:02 карта повітряних тривог України має такий вигляд: 

У Києві та області оголошено тривогу через загрозу БпЛА фото 1
скриншот мапи повітряних тривог

Нагадаємо, сьогодні вранці на Київщині внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника загорівся приватний житловий будинок. Рятувальники оперативно загасили пожежу. Загиблих і травмованих внаслідок обстрілу немає.

Теги: Київ тривога

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