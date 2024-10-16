У Києві та області оголошено тривогу через загрозу БпЛА

Жителям Київщини варто перебувати в укритті до відбою тривоги

Сьогодні, 16 жлвтня, о 20:02 у Києві та області оголошено повітряну тривогу через загрозу БпЛА

«Київ – ворожий БпЛА з півночі у напрямку міста. Можлива робота ППО» , – повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Станом на 20:02 карта повітряних тривог України має такий вигляд:

скриншот мапи повітряних тривог

Нагадаємо, сьогодні вранці на Київщині внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника загорівся приватний житловий будинок. Рятувальники оперативно загасили пожежу. Загиблих і травмованих внаслідок обстрілу немає.