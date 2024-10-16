У Києві та області оголошено тривогу через загрозу БпЛА
Жителям Київщини варто перебувати в укритті до відбою тривоги
Сьогодні, 16 жлвтня, о 20:02 у Києві та області оголошено повітряну тривогу через загрозу БпЛА
«Київ – ворожий БпЛА з півночі у напрямку міста. Можлива робота ППО» , – повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Станом на 20:02 карта повітряних тривог України має такий вигляд:
Нагадаємо, сьогодні вранці на Київщині внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника загорівся приватний житловий будинок. Рятувальники оперативно загасили пожежу. Загиблих і травмованих внаслідок обстрілу немає.
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