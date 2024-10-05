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Де на вихідних можна придбати сільськогосподарську продукцію: адреси

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Де на вихідних можна придбати сільськогосподарську продукцію: адреси
У суботу, 5 жовтня, ярмарки пройдуть у дев'яти районах міста
фото: glavcom.ua

Фермери чекають на покупців зі свіжими товарами на будь-який смак і гаманець

На вихідних, протягом 5 та 6 жовтня, у Києві пройдуть продуктові ярмарки, які відбуватимуться у різних районах міста. Усі бажаючі зможуть тут придбати фермерську продукцію : овочі та фрукти, зелень, бакалію, м’ясні вироби, соління, молочні продукти, мед та багато іншого. Про це повідомляє Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Фермери чекають на покупців зі свіжими товарами на будь-який смак і гаманець. Ярмарок проходитиме з дотриманням усіх передбачених під час військового стану правил безпеки. Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та йти в укриття під час оголошення повітряної тривоги.

Так, сільськогосподарські ярмарки у суботу, 5 жовтня, пройдуть за такими адресами:

  • Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
  • Дарницькому районі – вул. Ревуцького (вздовж будинку № 27);
  • Дніпровському районі – бульв. Ігоря Шамо, 2-12;
  • Деснянський район – вул. Сержа Лифаря (в межах вул. Оноре де Бальзака та просп. Червоної Калини);
  • Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;
  • Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
  • Святошинському районі – вул. Мирослава Поповича, 10;
  • Солом’янському районі – вул. Академіка Шалімова (в межах просп. Любомира Гузара, 28 та вул. Василя Чумака);
  • Шевченківському районі – вул. Юрія Глушка, 2-12.

У неділю, 6 жовтня, ярмарки будуть організовані у столиці на наступних локаціях:

  • Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);
  • Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;
  • Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);
  • Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);
  • Святошинському районі – вул. Тулузи (біля Інтернаціонального парку);
  • Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

Крім цього, ви завжди можете відвідати комунальні ринки, розташовані за такими адресами:

Також можна відвідати комунальні ринки за адресами:

  • КП «Бессарабський ринок» – Бессарабська площа, 2;
  • КП «Володимирський ринок» – вул. Антоновича, 115;
  • КП «Житній ринок» – вул. Верхній Вал, 16.

Нагадаємо, як прогнозують експерти, ціни на картоплю в Україні зростатимуть, наразі вони найдешевші в році. Серед основних причин здорожчання – літня посуха і не врожай.  «Главком» оцінив рівень цін на картоплю у столичних супермаркетах та на овочевих ятках. Варто зазначити, що ціни варіюються від 21 грн за кілограм і вище.

Теги: фермер фермерство ярмарок продукти Київ

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