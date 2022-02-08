Чому зірвалась зустріч глави МЗС Німеччини із Зеленським? Версія журналіста CNN

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок не зустрічатиметься із президентом України Володимиром Зеленським під час її дводенного візиту до Києва

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок не зустрічатиметься із президентом України Володимиром Зеленським під час її дводенного візиту до Києва

Журналісти повідомили про скасування зустрічі Зеленського з главою МЗС ФРН через «Північний поток-2»

Зустріч міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок з президентом України Володимиром Зеленським скасована. Як повідомляє CNN, зустріч скасовано начебто через різні позиції політиків щодо російського газопроводу «Північний потік-2» а також відмову Німеччини надавати військову допомогу Україні.

За словами джерела видання, близького до уряду України, зустріч не відбулася, бо міністерка закордонних справ ФРН не дала відповідь, чи відмовиться Німеччина від трубопроводу «Північний потік-2», якщо Росія вторгнеться в Україну.

Крім того, додав він, зустріч була скасована через відмову Німеччини надавати Києву будь-яку військову допомогу прямо або побічно.

«Багато хто в Східній Європі та Києві все частіше розглядають Німеччину, скоріше, як союзника Росії, ніж як союзника Заходу. І вони так поводяться – подивіться на колишнього канцлера Шредера», – заявив співрозмовник видання.

Офіційною причиною стала помилка в розкладі.

Разом з тим, канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв'ю телеканалу CNN заявив, що про відмову Зеленського зустрічатися з Бербок нічого не знає.

Напередодні глава МЗС Німеччини пояснила, через кого скасували її зустріч із Зеленським. Зокрема Бербок спростувала, що її зустріч із Зеленським скасували через відмову Німеччини постачати зброю Україні.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба подякував Анналені Бербок за те, що вона приїхала, незважаючи на те, що глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан разом із президентом Еммануелем Макроном у понеділок вирушив до Росії.

Зміни, про які сказала Бербок, відбулись у графіку очільника французької дипломатії Жана-Іва Ле Дріана. Раніше передбачалося, що 7-8 лютого відбудеться одночасний візит до Києва голів МЗС Німеччини та Франції.

До слова, міністр закордонних справ Украхни Дмитро Кулеба анонсував новий саміт Кримської платформи, який запланований на серпень за участю парламентських делегацій різних країн.



