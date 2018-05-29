Контрактова на два дні перетвориться на найбільшу танцювальну площу Європи

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У День захисту дітей планується встановити рекорд України – близько однієї тисячі дітей з усієї країни одночасно танцюватимуть вальс

1 та 2 червня на території Контрактової площі та прилеглої до неї вулиці Петра Сагайдачного у Подільському районі столиці буде проходити Перший Київський бал. Підписано відповідне розпорядження Київської міської держадміністрації, повідомляє прес-служба КМДА.

На два дні Контрактову площу перетворять на найбільшу танцювальну площу Європи, де зберуться прихильники активного способу життя – будуть майстер-класи з танців від відомих хореографів, безліч живої музики, спілкування із зірками сцени, знаними спортсменами, а кожен глядач стане учасником свята.

Крім того, під час балу 1 червня, у День захисту дітей, планується встановити рекорд України – близько однієї тисячі дітей з усієї країни одночасно танцюватимуть вальс. Протягом другого дня балу, 2 червня, на сцену вийдуть досвідчені танцюристи, серед них – учасники Асоціації університетів третього віку, які покажуть вправність у «срібному вальсі». За інформацією організаторів, підтримають їх народна артистка України Валентина Степова та заслужений артист України Григорій Чапкіс.

Розважальну програму будуть вести популярні радіо-діджеї. Під час балу в онлайн-режимі відбудеться Національний відбір учасників міжнародного музичного конкурсу «Берлінська перлина» (Berlinare Perle). Журі відбору очолить народний артист України, артист ЮНЕСКО в ім’я миру Герман Макаренко.

Також цікавими гостям заходу будуть: автограф-сесії з відомими українцями, квітковий парад та різноманітні навчальні студії, які проходитимуть протягом двох днів балу. Волонтерами-танцюристами, які заохочуватимуть глядачів стати учасниками хореографічних постановок, будуть дебютанти цьогорічного віденського балу у Києві.

Проведення Першого Київського балу сприятиме популяризації бальної культури та створенню нової культурної традиції у столиці та поширенню позитивного іміджу України як європейської столиці, яка поділяє спільні з Європейським союзом цінності й надбання.