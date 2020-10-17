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    Коронавірус атакує: у Києві за добу виявили 598 хворих

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    <p>Минулої доби від коронавірусу померли 12 мешканці Києва</p> - Коронавірус атакує: у Києві за добу виявили 598 хворих

    Минулої доби від коронавірусу померли 12 мешканці Києва

    Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі

    За минулу добу коронавірус виявили ще у 598 киян. 12 людини померли. Про це мер Києва Віталій Кличко написав у Facebook.

    «Ще в 598 людей виявили коронавірус минулої доби. 12 хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 569 киян. Підтверджених випадків захворювання на Covid-19 на сьогодні в столиці вже 30 010», – повідомив Кличко.

    Захворіли:

    • 345 жінок віком від 18 до 97 років;
    • 210 чоловіків віком від 18 до 81 року;
    • 15 дівчаток від 2 до 17 років і 18 хлопчиків від 7 місяців до 17 років.

    Захворіли також 28 медиків.

    До лікарень столиці госпіталізували 56 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

    Одужали за минулу добу 186 людей. Всього коронавірус подолали 10 661 мешканець Києва.

    Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 162, у Дарницькому – 80. Та 65 випадків у Печерському районі.

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    «Ставтеся відповідально до свого здоров’я та здоров’я людей, які поруч! При перших симптомах захворювання звертайтесь до лікаря, а не йдіть на роботу. Носіть маску та користуйтесь антисептиками, не забувайте про соціальну дистанцію», - порадив мер столиці.

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 16 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 6410 осіб. Це на 418 випадків більше, ніж днем раніше (5992). 

    Одужали за минулу добу – 2194 особи (у попередній день 2269), померли 109 осіб (у попередній день 106).

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 17 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 293641 людина, одужали 124113 осіб, летальних випадків – 5517 осіб.

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