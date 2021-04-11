У Києві за добу виявили 697 нових випадків коронавірусу

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому районі

Станом на ранок 11 квітня у Києві ще 697 осіб захворіли Covid-19.

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко.

Захворіли:

431 жінка віком від 18 до 92 років;

243 чоловіки віком від 18 до 94 років;

11 дівчаток від 1 до 17 років та 12 хлопчиків від 2 місяців до 14 років.

Госпіталізували 71 людину, яка хворіє на коронавірус. Ще 408 осіб потрапили до лікарні з підозрою на Covid-19.

За останню добу 236 осіб побороли коронавірус, а загалом одужали 11 068. 10 квітня 42 людини померли від коронавірусу, а загалом – 3890.

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (207), Дніпровському (150) та в Голосіївському (93).

Загалом у Києві зафіксували вже 176569 випадків захворювання.

Нагадаємо, за минулу добу, 10 квітня, в Україні зафіксовано 12112 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Минулої доби було госпіталізовано 4694 особи, від ускладнень хвороби померли 235 людей, одужали – 5034 особи.

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