Коронавірус атакує: за добу в Києві 559 нових хворих



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Минулої доби у столиці від коронавірусу померли 23 людини

За минулу добу, 20 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 559 осіб. Це на 97 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 19 жовтня було 462 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 31869 випадків захворювання на Covid-19.

Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Загалом від початку епідемії у Києві одужали 11115 осіб (за добу 199), померли 627 осіб (за добу 23).

У Київській області зафіксовано 13419 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 253 особи. За попередню добу збільшення складало 242 особи. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 7418 осіб (за добу 60), померли 295 людей (за добу 5).

Загалом в Україні підтверджено 315826 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 20 жовтня зафіксовано ще 6719 хворих на коронавірус.

Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 20 жовтня у Києві було підтверджено 31310 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 462 нових хворих.

У Київській області було зафіксовано 13166 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 242 особи.

Нагадаємо, 20 жовтня у Києві від коронавірусу померла 21-річна волонтерка Інна Волкова.