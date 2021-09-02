Коронавірус у столиці: кількість хворих зростає
У Київській області від початку епідемії зафіксовано 129587 випадків захворювання на Covid-19
За минулу добу, 1 вересня, у Києві коронавірус підтверджено у 309 осіб. Це на 41 випадок більше, ніж за 31 серпня. Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 224801 випадків захворювання на Covid-19. Про це інформує пресслужба МОЗ.
Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:
- одужали 216305 осіб (за добу 1 вересня – 155)
- померли 5284 (за добу – 3)
У Київській області від початку епідемії зафіксовано 129587 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 70 нових хворих.
Від початку епідемії на Київщині:
- одужали від коронавірусу 125583 особи (за добу 1 вересня – 23)
- померли 2798 особи (за добу – 1)
Загалом, за минулу добу, 1 вересня, в Україні зафіксовано 2477 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 179, медпрацівників – 36).
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (309), Харківській (224), Львівській (183), Чернівецькій (148) та Одеській (139) областях.
До слова, інфекціоністка пояснила, чому тим, хто хворів на Covid-19, треба щеплюватися.
Як відомо, у Києві запрацювало ще два центри вакцинації, де можна отримати щеплення препаратами CoronaVac, Pfizer, Moderna та AstraZeneca.
Нагадаємо, Україна не виконала план МОЗ із вакцинації від Covid-19.
Тим часом кількість європейських країн, які дозволили в’їзд вакцинованим українцям, збільшилася до 35.