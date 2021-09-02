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    Коронавірус у столиці: кількість хворих зростає

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    У Києві коронавірус підтверджено у 309 осіб - Коронавірус у столиці: кількість хворих зростає
    У Києві коронавірус підтверджено у 309 осіб
    Фото: pravda.com.ua

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано 129587 випадків захворювання на Covid-19

    За минулу добу, 1 вересня, у Києві коронавірус підтверджено у 309 осіб. Це на 41 випадок більше, ніж за 31 серпня. Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 224801 випадків захворювання на Covid-19. Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

    • одужали 216305 осіб (за добу 1 вересня – 155)
    • померли 5284 (за добу – 3)

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано 129587 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 70 нових хворих.

    Від початку епідемії на Київщині:

    • одужали від коронавірусу 125583 особи (за добу 1 вересня – 23)
    • померли 2798 особи (за добу – 1)

    Загалом, за минулу добу, 1 вересня, в Україні зафіксовано 2477 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 179, медпрацівників – 36).

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (309), Харківській (224), Львівській (183), Чернівецькій (148) та Одеській (139) областях.

    До слова, інфекціоністка пояснила, чому тим, хто хворів на Covid-19, треба щеплюватися.

    Як відомо, у Києві запрацювало ще два центри вакцинації, де можна отримати щеплення препаратами CoronaVac, Pfizer, Moderna та AstraZeneca.

    Нагадаємо, Україна не виконала план МОЗ із вакцинації від Covid-19.

    Тим часом кількість європейських країн, які дозволили в’їзд вакцинованим українцям, збільшилася до 35.

    Читайте також інтерв’ю: Інфекціоніст Надія Дребот: Після одужання від Covid-19 треба вакцинуватися
    Теги: Київ хвороби коронавірус
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    Коронавірус у столиці: кількість хворих зростає