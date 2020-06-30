  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Коронавірусна мапа Києва: Дніпровський район доганяє трійку лідерів за кількістю хворих

    • Розсилка
    Захворюваність на коронавірус у Києві станом на 30 червня - Коронавірусна мапа Києва: Дніпровський район доганяє трійку лідерів за кількістю хворих
    Захворюваність на коронавірус у Києві станом на 30 червня
    Джерело: пресслужба мера Києва

    У столиці вже 5037 підтверджених випадків захворювання на Covid-19

    За минулу добу у Києві найбільше випадків захворювання на коронавірус виявили у Дніпровському районі - 21, у Шевченківському - 16, в Деснянському районі - 10 випадків.

    Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.

    Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, збільшилась на 57 людей. Захворіли, зокрема, і 6 медиків.

    На сьогодні у столиці вже 5037 підтверджених випадків захворювання на Covid-19.

    Серед тих, що захворіли:

    • 24 жінки віком від 18 до 72 років,
    • 32 чоловiки від 20 до 67 рокiв,
    • восьмирічний хлопчик.

    До лікарень столиці госпіталізували 14 хворих. Інші - лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

    Одужали за минулу добу 11 киян. Усього коронавірус подолали 1563 мешканці Києва.

    «Дотримуйтесь елементарних правил, будьте обережними! Бережіть себе!» - закликав Кличко.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      44334
    • Хворіють
      24060
    • Одужали
      19115
    • Померли
      1159

    Як повідомлялося, станом на ранок 30 червня, у Києві підтверджено 5037 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 57 осіб.

    У Київській області зафіксовано 2585 випадків Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 39 осіб.

    Віталій Кличко Київ статистика епідемія кияни мапа коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ