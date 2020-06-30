Коронавірусна мапа Києва: Дніпровський район доганяє трійку лідерів за кількістю хворих



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Захворюваність на коронавірус у Києві станом на 30 червня Джерело: пресслужба мера Києва

У столиці вже 5037 підтверджених випадків захворювання на Covid-19

За минулу добу у Києві найбільше випадків захворювання на коронавірус виявили у Дніпровському районі - 21, у Шевченківському - 16, в Деснянському районі - 10 випадків.

Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.

Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, збільшилась на 57 людей. Захворіли, зокрема, і 6 медиків.

На сьогодні у столиці вже 5037 підтверджених випадків захворювання на Covid-19.

Серед тих, що захворіли:

24 жінки віком від 18 до 72 років,

32 чоловiки від 20 до 67 рокiв,

восьмирічний хлопчик.

До лікарень столиці госпіталізували 14 хворих. Інші - лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

Одужали за минулу добу 11 киян. Усього коронавірус подолали 1563 мешканці Києва.

«Дотримуйтесь елементарних правил, будьте обережними! Бережіть себе!» - закликав Кличко.

Коронавірус в Україні

Всього 44334

Хворіють 24060

Одужали 19115

Померли 1159

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Як повідомлялося, станом на ранок 30 червня, у Києві підтверджено 5037 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 57 осіб.

У Київській області зафіксовано 2585 випадків Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 39 осіб.