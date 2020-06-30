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    Суспільство

    Оперативні дані: кількість нових хворих за добу знову почала рости

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    Оперативні дані: кількість нових хворих за добу знову почала рости

    За понеділок, 29 червня, зафіксовано 706 нових випадків коронавірусної хвороби

    В Україні станом на ранок 30 червня підтверджено 44 334 випадків Covid-19. За добу зафіксовано 706 нових випадків коронавірусу, це на 60 випадків більше, ніж учора (646). Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення коронавірусної хвороби.

    Одужали – 88  (вчора 93), померли – 12 (вчора 18).

    Загалом одужали 19 115 особи, летальних випадків – 1 159.

    У Києві станом на 30 червня підтверджено 5037 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 57 осіб. 

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    Як повідомлялося, станом на ранок 29 червня в Україні було зафіксовано 646 нових випадків коронавірусу.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      44334
    • Хворіють
      24060
    • Одужали
      19115
    • Померли
      1159

    До відома, в Україні щотижня фіксується більше 4 тис. хворих із пневмонією.

    Наразі в Україні не готові до послаблення протиепідемічних заходів 12 областей і місто Київ.

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