Оперативні дані: кількість нових хворих за добу знову почала рости



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За понеділок, 29 червня, зафіксовано 706 нових випадків коронавірусної хвороби

В Україні станом на ранок 30 червня підтверджено 44 334 випадків Covid-19. За добу зафіксовано 706 нових випадків коронавірусу, це на 60 випадків більше, ніж учора (646). Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення коронавірусної хвороби.

Одужали – 88 (вчора 93), померли – 12 (вчора 18).

Загалом одужали 19 115 особи, летальних випадків – 1 159.

У Києві станом на 30 червня підтверджено 5037 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 57 осіб.

Як повідомлялося, станом на ранок 29 червня в Україні було зафіксовано 646 нових випадків коронавірусу.

Коронавірус в Україні

Всього 44334

Хворіють 24060

Одужали 19115

Померли 1159

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До відома, в Україні щотижня фіксується більше 4 тис. хворих із пневмонією.

Наразі в Україні не готові до послаблення протиепідемічних заходів 12 областей і місто Київ.