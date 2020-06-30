Оперативні дані: кількість нових хворих за добу знову почала рости
За понеділок, 29 червня, зафіксовано 706 нових випадків коронавірусної хвороби
В Україні станом на ранок 30 червня підтверджено 44 334 випадків Covid-19. За добу зафіксовано 706 нових випадків коронавірусу, це на 60 випадків більше, ніж учора (646). Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення коронавірусної хвороби.
Одужали – 88 (вчора 93), померли – 12 (вчора 18).
Загалом одужали 19 115 особи, летальних випадків – 1 159.
У Києві станом на 30 червня підтверджено 5037 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 57 осіб.
Як повідомлялося, станом на ранок 29 червня в Україні було зафіксовано 646 нових випадків коронавірусу.
-
Всього44334
-
Хворіють24060
-
Одужали19115
-
Померли1159
До відома, в Україні щотижня фіксується більше 4 тис. хворих із пневмонією.
Наразі в Україні не готові до послаблення протиепідемічних заходів 12 областей і місто Київ.
Читайте також: