Коронавірус не відступає: у Києві за добу понад 60 нових випадків Covid-19



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З початку епідемії на коронавірус захворіли понад 4,4 тис. киян Фото ілюстративне

На Київщині за добу зафіксовано майже 50 нових випадків захворювання на коронавірус

Станом на ранок 23 червня, у Києві підтверджено 4429 випадків Covid-19.

За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 61 особу. За попередню добу збільшення складало 43 особи.

З початку епідемії у Києві одужали 1415 людей (за добу 24), померли 101 особа (за добу 3).

У Київській області зафіксовано 2285 випадків Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 49 осіб. За попередню добу збільшення складало 28 осіб. З початку епідемії одужали від коронавірусу 1141 особа (за добу 41), померли 47 людей (за добу 1).

Загалом в Україні підтверджено 38074 випадки Covid-19. Протягом 22 червня отримано 833 повідомлення про нові підтверджені випадки.

Коронавірус в Україні

Всього 38074

Хворіють 20083

Одужали 16956

Померли 1035

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Нагадаємо, станом на ранок 22 червня, у Києві було підтверджено 4368 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 43 особи.

У Київській області було зафіксовано 2236 випадків Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 28 осіб.