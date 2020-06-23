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    Коронавірус не відступає: у Києві за добу понад 60 нових випадків Covid-19

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    З початку епідемії на коронавірус захворіли понад 4,4 тис. киян - Коронавірус не відступає: у Києві за добу понад 60 нових випадків Covid-19
    З початку епідемії на коронавірус захворіли понад 4,4 тис. киян
    Фото ілюстративне

    На Київщині за добу зафіксовано майже 50 нових випадків захворювання на коронавірус

    Станом на ранок 23 червня, у Києві підтверджено 4429 випадків Covid-19. 

    За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 61 особу. За попередню добу збільшення складало 43 особи. 

    З початку епідемії у Києві одужали 1415 людей (за добу 24), померли 101 особа (за добу 3).

    У Київській області зафіксовано 2285 випадків Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 49 осіб. За попередню добу збільшення складало 28 осіб. З початку епідемії одужали від коронавірусу 1141 особа (за добу 41), померли 47 людей (за добу 1).

    Загалом в Україні підтверджено 38074 випадки Covid-19. Протягом 22 червня отримано 833 повідомлення про нові підтверджені випадки.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      38074
    • Хворіють
      20083
    • Одужали
      16956
    • Померли
      1035

    Нагадаємо, станом на ранок 22 червня, у Києві було підтверджено 4368 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 43 особи. 

    У Київській області було зафіксовано 2236 випадків Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 28 осіб.

    Київ статистика Київщина епідемія кияни коронавірус
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