Кримінальна статистика: за добу у Києві майже 200 крадіжок



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Кишенькові крадіжки стаються у транспорті, магазинах і на вулиці

Минулої доби у столиці викрадено чотири автомобілі

За минулу добу, 14 лютого, до органів внутрішніх справ столиці надійшло 310 повідомлень про скоєння злочинів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Серед злочинів:

розбійні напади - 1;

грабежі — 6;

хуліганства — 3;

крадіжки — 195;

незаконні заволодіння автотранспортом — 4.

У поліції зазначили, що у 64 випадках підозрювані особи встановлені.

Нагадаємо, днями судом взято під варту чоловіка, який підозрюється у вчиненні серії нападів на малолітніх дітей у Києві.