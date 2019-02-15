Кримінальна статистика: за добу у Києві майже 200 крадіжок
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Кишенькові крадіжки стаються у транспорті, магазинах і на вулиці
Минулої доби у столиці викрадено чотири автомобілі
За минулу добу, 14 лютого, до органів внутрішніх справ столиці надійшло 310 повідомлень про скоєння злочинів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
Серед злочинів:
- розбійні напади - 1;
- грабежі — 6;
- хуліганства — 3;
- крадіжки — 195;
- незаконні заволодіння автотранспортом — 4.
У поліції зазначили, що у 64 випадках підозрювані особи встановлені.
Нагадаємо, днями судом взято під варту чоловіка, який підозрюється у вчиненні серії нападів на малолітніх дітей у Києві.