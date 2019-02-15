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    Кримінальна статистика: за добу у Києві майже 200 крадіжок

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    Кишенькові крадіжки стаються у транспорті, магазинах і на вулиці - Кримінальна статистика: за добу у Києві майже 200 крадіжок
    Кишенькові крадіжки стаються у транспорті, магазинах і на вулиці

    Минулої доби у столиці викрадено чотири автомобілі

    За минулу добу, 14 лютого, до органів внутрішніх справ столиці надійшло 310 повідомлень про скоєння злочинів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

    Серед злочинів:

    • розбійні напади - 1; 
    • грабежі — 6;
    • хуліганства — 3;
    • крадіжки — 195; 
    • незаконні заволодіння автотранспортом — 4.

    У поліції зазначили, що у 64  випадках підозрювані особи встановлені.

    Нагадаємо, днями судом взято під варту чоловіка, який підозрюється у вчиненні серії нападів на малолітніх дітей у Києві.

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