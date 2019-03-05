Кримінальна статистика: за добу у Києві скоєно 150 крадіжок



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Минулої доби у столиці сталося три грабежі

За минулу добу, 4 березня, до органів внутрішніх справ столиці надійшло 285 повідомлень про скоєння злочинів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Серед них:

грабежі — 3;

хуліганства — 3;

крадіжки — 151;

незаконні заволодіння автотранспортом — 2.

У поліції інформують, що у 56 випадках підозрювані особи встановлені.

Як повідомлялося, нещодавно столична поліція затримала злодія, на рахунку якого 39 крадіжок. Зловмисник «працював» вночі, аби не привертати до себе увагу. За допомогою викрутки він проникав у підсобні приміщення, звідки забирав речі, які можна збути на ринку або здати в ломбард. У ході слідства киянин добровільно віддав частину крадених речей, які не встиг продати. Сума завданих ним збитків становить близько 400 тисяч гривень.