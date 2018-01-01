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    Кримінальна статистика: за рік у Києві обікрали понад п'ять тисяч квартир

    Найменшу кількість квартирних крадіжок в Києві фіксують у районах з найвищим рівнем облаштування квартир сигналізацією
    Сьогодні злодії стають дедалі досвідченими та винахідливими. Шляхи проникнення до помешкань обирають різноманітні: через віконні отвори - шляхом віджиму пластикового вікна, або через двері - шляхом підбору ключів, зламу серцевини замка, використовуючи відмички тощо. Про це розповів заступник начальника Управління поліції охорони у місті Києві
    • Сьогодні, 14:02
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    Найменшу кількість квартирних крадіжок в Києві фіксують у районах з найвищим рівнем облаштування квартир сигналізацією

    Сьогодні злодії стають дедалі досвідченими та винахідливими. Шляхи проникнення до помешкань обирають різноманітні: через віконні отвори - шляхом віджиму пластикового вікна, або через двері - шляхом підбору ключів, зламу серцевини замка, використовуючи відмички тощо.

    Про це розповів заступник начальника Управління поліції охорони у місті Києві підполковник поліції Віктор Веклич.

    «Наразі крадіжки із проникненням у житло займають найвищу сходинку серед майнових злочинів, - зазначив Віктор Веклич. - Загалом у 2017 році на території міста Києва зареєстровано 5500 квартирних крадіжок».

    Однак, за словами Віктора Веклича, найбільшу кількість таких правопорушень фіксують саме у районах з найнижчим рівнем облаштування квартир сигналізацією.

    Так, у Дарницькому районі столиці, де кількість встановлених сигналізацій є найнижчою, минулого року зареєстрували утричі більше злочинів, порівняно з Печерським районом, де встановлено найбільше сигналізацій.

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    Київ кримінал житло
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