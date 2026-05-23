Куди сходити у Києві 25-31 травня: дайджест культурних подій

У Музеї історії міста Києва на місяць продовжили масштабну виставку «Я сколихнув цей світ», присвячену 90-річному ювілею всесвітньо відомого Івана Марчука

Цього тижня для поціновувачів мистецтва у Національній картинній галереї відкрилася унікальна виставка Руслани Поступаленко «Геометрія світла», де сучасний живопис переплітається з канонами іконопису, а Музей декоративного мистецтва запрошує оцінити багатство українських традицій на експозиції «ARS: українське гаптування». Театралів порадують гучними виставами: театр «Актор» покаже шалену британську комедію «Мільйон готівкою» з Олексієм Сухановим, а в Театрі імені Лесі Українки розгорнеться чуттєва історія «Вулкан пристрасті» про таємницю двох сусідів у виконанні Олега Савкіна та Ірини Новак. Посміятися над життєвими негараздами та зняти стрес можна на комедійному шоу «Не проблема», а головною музичною подією тижня стане музичний вечір від Тараса Петриненка та Тетяни Горобець, які виступлять у супроводі гурту «Гроно» в МЦКМ.

«Главком» підготував добірку подій на 25-31 травня, які варто відвідати.

Музеї

«Геометрія світла»

20 травня в Національному музеї «Київська картинна галерея» розпочала роботу виставка робіт Руслани Поступаленко «Геометрія світла». У проєкті традиція іконопису поєднується з мовою сучасного живопису. В основу представлених робіт закладено ікону як сакральний образ, що переосмислюється через колір, форму та геометричну структуру.

«Геометрія світла» складається з двох частин: серії сучасних живописних полотен та ікон у неовізантійському стилі, виконаних у давній техніці плави. Обидві частини перебувають у діалозі – як два голоси однієї теми. Сучасні сакральні образи відображають інтуїтивний пошук художницею живописної мови маніфестації духовного, що зрештою проявляється через чисту форму, світло і ритм простору. Геометрія як композиційний прийом стає інструментом бачення, способом показати порядок і гармонію, закладені в основі світу.

Коло, квадрат, трикутник – це відбитки закономірностей, що пронизують всесвіт, знаки божественного порядку. Ікони, представлені поруч, створюють живий контекст: нагадують про глибинну християнську традицію, водночас відкриваючи її для сучасного сприйняття. Виконані в техніці плави, з її пошаровим нанесенням фарби і повільним народженням світла зсередини, ці роботи несуть у собі час — час присутності. Поруч із сучасним живописом вони відкриваються по-новому: традиція перестає бути архівом і стає живою розмовою. Об’єднані експозиційно роботи утворюють міст між каноном і особистим досвідом пошуку істини.

Виставка набуває особливої актуальності в часи руйнації, втрати сенсів і глибокого виснаження, коли звичні орієнтири зникають, а нові ще не знайдені.

Коли: до 20 червня 2026 року.

Місце проведення: Нацiональний музей «Київська картинна галерея», вул. Терещенківська, 9.

«ARS: українське гаптування»

Виставковий проєкт охоплює близько 100 високохудожніх творів з колекції Національного музею декоративного мистецтва України – сорочки, рушники, лиштви підризників, фрагменти вишивок. Назва виставки пов’язана з латинським словом Ars, яке повертає нас у часи об’ємного та цілісного розуміння нині численних різнорідних понять: техніка, мистецтво, ремесло, віртуозність, вміння, майстерність, вправність.

Репрезентована виставка пропонує мовою понад ста пам’яток виявити різноманітність одного й того самого стібка, багатство фактур, особливостей виконання, розмаїття лічильних і вільних технік, їхніх регіональних варіацій.

Окрім того, розглянути мистецтво українського вишивання – від найпростішого шва «уперед голку», який набув на полотні рушника самобутньої назви «просо», до складних гаптарських технологій «уприкріп».

Коли: до 31 серпня 2026 року.

Місце проведення: Національний музей декоративного мистецтва України, вул. Івана Мазепи, 21, корпус 2.

«Коштовний спадок Козацької України»

У цій експозиції представлені 27 оригінальних витворів українського золотарства XVII–XVIII століть, коли на теренах лівобережної України постала козацька держава – Гетьманщина. Ці предмети – дарунки православним храмам від представників різних соціальних верств – від гетьманів до простих козаків.

Кожен експонат виставки – унікальний художній витвір, що дозволить глибше осягнути феномен українського бароко і краще зрозуміти соціальний та адміністративний устрій Гетьманщини.

Коли: До 1 січня 2028 року (вт-нд – з 10:00 до 17:45).

Місце проведення: Скарбниця Національного музею історії України, вул. Івана Мазепи, 21, корп. 12 (територія Києво-Печерської лаври).

«Я сколихнув цей світ»

У Музеї історії міста Києва ухвалили рішення продовжити роботу масштабної виставки «Я сколихнув цей світ», яку присвячено 90-річному ювілею всесвітньо відомого українського художника Івана Марчука. Експозиція прийматиме відвідувачів на місяць довше. Таке рішення було зумовлене великим ажіотажем серед киян та гостей столиці, а також величезною кількістю схвальних відгуків від поціновувачів мистецтва Маестро.

Однією з найцікавіших родзинок експозиції є портрет третього президента України Віктора Ющенка, який нещодавно буквально повернувся із забуття. Як раніше повідомляв «Главком», Іван Марчук написав це полотно акриловими фарбами у 2003 році на замовлення близького до політика бізнесмена як знак підтримки майбутнього кандидата. Згодом під час одного з переїздів родина Ющенків загубила цю картину, і її тривалий час вважали втраченою, проте напередодні ювілею майстра роботу нарешті знайшли та передали до музею.

Коли: до 21 червня 2026 року.

Місце проведення: Музей історії міста Києва, вул. Богдана Хмельницького, 7.

«Іван Марчук. Музейні колекції»

В історичній будівлі у середмісті Києва відкривається постійна виставка творів видатного українського художника Івана Марчука. Вона розміщена в Мистецькому центрі «Шоколадний будинок».

Проєкт «Іван Марчук. Музейні колекції» об’єднав роботи з фондів одинадцяти музейних установ Києва, Львова, Сум, Луцька, Івано-Франківська та Канева. Виставка охоплює творчий шлях художника від кінця 1960-х років до сьогодення, з особливим акцентом на 1980–2000-х – періоді, який вважають «золотими роками» митця.

Центральним елементом експозиції стала «Шевченкіана» – унікальний тематичний цикл у творчості Марчука, всі роботи якого зберігаються в музейних колекціях. Саме за нього художник був відзначений званням лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка (1997).

Серед ключових експонатів виставки – портрет Богдана Ступки 1971 року з колекції Національного художнього музею України, створений для фільму «Осяяння» режисера Володимира Денисенка.

Окрему увагу приділили українським пейзажам, виконаним у фірмовій техніці пльонтанізму, яка стала візитівкою художника. Спеціально для цієї виставки Іван Марчук передав три нові абстрактні роботи, створені у Відні у 2024 році.

Коли: з 12 травня, 11:00–18:00 (крім понеділка та четверга); з 11:00 до 19:00 у вівторок.

Місце проведення: вул. Шовковична, 17/2, вхід із вул. Пилипа Орлика, 4 (ст. м. «Арсенальна»).

Театри

Вистава «Шафранова троянда»

У сарсуелі «Шафранова троянда» відображається вся справжність іспанської землі Кастилья-Ла-Манча та її жителів, з усіма пригодами. Музика та пісні, які передають історію, де тісно переплітаються класична література з головним мандрівником – Дон Кіхотом Ламанчським з роману Мігеля де Сервантеса, відомим твором «Собака на сіні» драматурга Лопе де Веги, усіма ірраціональними ревнощами та класовими конфліктами.

Любов і честь, справедливість і допомога – стали джерелом натхнення для цієї постановки.

Коли: 27 травня, 18:00.

Місце проведення: Київський національний академічний театр оперети, вул. Велика Васильківська, 53/3.

Вистава «Мільйон готівкою»

Звичайний британець у звичайний дощовий день знаходить валізу з готівкою. Мрія? Ні – початок найсмішнішої катастрофи в його житті! Чим більше грошей – тим більше проблем. Дружини, коханки, шахраї та навіть поліція – усі хочуть свій шматок. Герой плутається у власних брехнях, інтригах та комічних ситуаціях, а темп подій наростає так стрімко, що сміх у залі не стихає. Це не просто вистава – це комедія положень у кращих британських традиціях, де кожна сцена тріщить від гумору, а кожен поворот сюжету змушує здригатися від сміху.

«Мільйон готівкою» – це як дивитися голлівудський блокбастер у театрі. Легкий, дотепний і шалено смішний вечір гарантовано.

На сцені: Марина Андрощук Христина Комарова Владислав Дмитрук Святослав Майстрюк Олександр Мельник Микита Слободенюк Олексій Суханов.

Коли: 27 травня, 18:00.

Місце проведення: Театр «Актор», вул. Велика Житомирська.

Вистава «Усі миші люблять сир»

«Усі миші люблять сир» – яскрава сімейна вистава театру Egoist за участі Народних артистів України Сергія Калантая та Анатолія Гнатюка.

Це казкова й дотепна історія про двох маленьких мишенят – сірого Шома та білу Фружі. Вони з різних мишачих родин, які звикли жити окремо й дивитися одне на одного з недовірою. Але почуття не питають дозволу. І коли між ними народжується щира симпатія, дорослим доводиться переглянути власні правила.

Так, у цій історії легко впізнати мотиви «Ромео і Джульєтти». Та на відміну від трагічної класики, тут перемагає світло. Це вистава про прийняття, про сміливість бути собою та про те, як любов здатна розтопити навіть найупертіші упередження. Любов і дружба тут стають силою, здатною об’єднати різні світи, та змінити правила гри.

Вистава однаково захоплює дітей і дорослих: динамічний сюжет, гумор і яскраві костюми створюють ефект повного занурення та перетворюють перегляд на спільну сімейну подію.

Коли: 30 травня, 12:00.

Місце проведення: Будинок офіцерів Збройних сил України, вул. М.Грушевського, 30/1.

Вистава «Вулкан пристрасті»

Чоловіки та жінки часто живуть на різних планетах, хоча ці двоє – на одному поверсі одного будинку. Він – композитор. Вона – вирощує квіти. 25 років вони проходять повз одне одного. Вона – вітається. Він – мовчить. Що між ними було? А може і зараз щось залишилося? Чи зможуть вони бути разом? І яка у них є таємниця? Одна на двох, таких різних людей.

У головних ролях: заслужені артисти України Олег Савкін та Ірина Новак.

Коли: 31 травня, 16:00.

Місце проведення: Національний академічний драматичний театр ім. Лесі Українки, вул. Богдана Хмельницького, 5.

Концерти

Благодійний концерт «Твій вихід у світ – 5 років разом»

У Києві відбудеться масштабний благодійний концерт до п'ятиріччя проєкту «Твій вихід у світ». Мета заходу – збір коштів для вогневої групи Almaz 024 підрозділу Sting на придбання цифрової відеосистеми Hornet Vision для дронів-перехоплювачів Sting.

На сцені виступатимуть: Віктор Павлік, Дядя Жора, Kishe, Анна Добриднєва, Kropiva. У програмі також ексклюзивний креативний майстер-клас від Ілони Гвоздєвої.

Коли: 28 травня, 18:00.

Місце проведення: Osocor Residence, вул. Виноградна, 2.

Олександр Положинський «Концерт в день народження»

Олександр Положинський запрошує відсвяткувати свій день народження на традиційному великому концерті в Docker Pub. На численні прохання слухачів артист повторить особливу програму, де на гостей чекають улюблені хіти, живе спілкування та незабутня драйвова атмосфера.

Цей вечір буде повністю благодійним: усі зароблені з продажу квитків кошти та зібрані під час виступу донати Олександр Положинський спрямує на нагальні потреби свого підрозділу в ЗСУ.

Коли: 28 травня, 19:00.

Місце проведення: Докер Паб, вул. Богатирська, 25.

Thekomakoma

Один із найяскравіших представників нової української сцени виступить із живим концертом. Його музика – це самобутній мікс щирої лірики та потужного електронного звучання.

У програмі – улюблені треки: «Сонечко», «Річка-чарівниця», «Зірочки», «Танцюю сам» та інші хіти.

Коли: 29 травня, 20:00.

Місце проведення: Feels Garden, ВДНГ, пр-т Академіка Глушкова 1А.

Chico & Qatoshi з концертом просто неба

Дует сучасного українського хіп-хопу виступить із живим концертом у Києві. Автори хітів, що стали голосом нового покоління, представлять програму, де драйвовий реп-ритм поєднується із сенсами, які відгукуються кожному.

Коли: 30 травня, 20:00.

Місце проведення: Feels Garden, ВДНГ, пр-т Академіка Глушкова 1А.

Фестиваль «Покоління»

29-31 травня у Києві проходитиме фестиваль поп-культури 90-х та 00-х. Програма події поділена на три дні, кожен із яких за настроєм звучатиме як окремий мініфестиваль. Можна обрати один або залишитись на всі три.

Зокрема, 30 травня на одній сцені виступатимуть: Міка Ньютон, Віталій Козловський, Гайтана та Alibi.

31 травня – особливий день, на одній сцені виступатимуть: Lama, Женя Галич та спеціальний гість – Святослав Вакарчук з акустичною програмою.

Коли: 29-31 травня.

Місце проведення: ВДНГ, проспект Академіка Глушкова, 1.

Positiff просто неба

Positiff – співак, музикант, композитор і музичний продюсер Його треки «Спалахи», «Небо нахилю», «А може, хочеш?» та інші, які стали знаковими для сольного проєкту артиста.

Коли: 31 травня, 19:00.

Місце проведення: Feels Garden, ВДНГ, просп. Академіка Глушкова, 1А.

Тарас Петриненко та Тетяна Горобець

31 травня 2026 року у Києві відбудеться великий концерт Тараса Петриненка та Тетяни Горобець.

Тарас Петриненко – співак, композитор і поет, національна легенда України, чия творчість стала символом гідності, патріотизму та любові до рідної землі. Поєднання голосу співака з ніжним та проникливим вокалом Тетяни Горобець створює особливу атмосферу ліричності та щирості.

Цей вечір – зустріч із піснями, які знає вся країна і які звучать скрізь покоління та єднають їх. Виступ проходить за участі легендарного гурту «Гроно». Пісні Тараса Петриненка: «Україна», «Господи, помилуй нас», «Пісня про пісню», «Останні теплі дні», «Там за обрієм».

Коли: 31 травня, 19:00

Місце проведення: МЦКМ, Алея Героїв Небесної Сотні, 1.

Стендапи

Комедійне шоу «Не проблема»

Комедійне шоу, де ваші проблеми стануть джерелом сміху та гарного настрою, відбудеться у Києві. Коміки не тільки вислухають життєві негаразди глядачів, але й знайдуть їм найнесподіваніші та найсмішніші вирішення. Чи це любовні пригоди, труднощі на роботі, чи просто курйозні ситуації – готуйтеся сміятися до сліз, адже всі проблеми зникнуть під натиском гумору.

Приходьте, поділіться своїми історіями, і дозвольте комікам зробити їх вечірнім хітом. Ніякої серйозності – тільки сміх і позитив. Ціль шоу в тому, щоб ви вийшли з зали переконаними, що ваша проблема – не проблема.

Коміки:

Руслан Колесник @ruslan92.ua Паша Пінчук @pasha_pinchuk Джейхун Сафаров @dzheikhun.s

Коли: 26 травня, 19:30.

Місце проведення: Бочка Pub, вул. Хрещатик 19А.

Стендап «П'ятниця»

Comedy Shelter – стендап-клуб на Подолі. На сцені виступатимуть: Дмитро Тютюн, Олексій Приймаченко, Максим Редзель, Микита Скремінський.

Тривалість програми – 60-90 хвилин. Шоу-програма представлена українською мовою. Рекомендовано особам від 18 років.

Коли: 29 травня, 19:00.

Місце проведення: Comedy Shelter, вул. Сагайдачного, 41.