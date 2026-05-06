Нажився на «єВідновленні»: у Києві шахрай видурив у пенсіонерки 230 тис. грн

За скоєне зловмиснику загрожує до п'яти років позбавлення волі

Для «закупівлі будматеріалів» ділок уклав із киянкою фіктивний договір та взяв у жінки банківську картку разом із PIN-кодом

У Києві поліція викрила шахрая, який привласнив кошти 83-річної жінки, виділені державою на ремонт пошкодженого обстрілом житла. Зловмисник видав себе за підприємця та витратив гроші потерпілої на власні потреби. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліція Києва.

Правоохоронці встановили, що 29-річний киянин познайомився з 83-річною киянкою, квартира якої була пошкоджена уламками ворожого безпілотника. Жінка розповіла новому знайомому про те, що отримала державну компенсацію за програмою «єВідновлення» на проведення капітального ремонту житла. Дізнавшись про нараховані кошти, зловмисник вирішив скористатися ситуацією, зареєструвався як фізична особа-підприємець та переконав пенсіонерку, що допоможе відновити її квартиру. Для «закупівлі будівельних матеріалів» ділок уклав із киянкою фіктивний договір та взяв у жінки банківську картку разом із PIN-кодом.

Далі, за версією слідства, фігурант протягом кількох днів розраховувався карткою пенсіонерки у будівельних магазинах столиці, купуючи водонагрівачі, котли та газові колонки. Проте техніку потерпіла так і не отримала – псевдомайстер здав техніку у ломбард, а виручку витратив на власні потреби. Загалом, зловмисник завдав потерпілій шкоду на суму понад 230 тис. грн.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілій. Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі.

