23-24 травня низка столичних автобусів і один тролейбус курсуватимуть зі змінами: перелік

glavcom.ua
Зміни графіку триватимуть з початку руху і до закінчення ярмарків

Цими вихідними низка столичних автобусів і тролейбус № 34 курсуватимуть зі змінами руху через заплановані сезонні ярмарки на вулицях Голосіївській, Татарській, Йорданській, Сержа Лифаря та вул. Ігоря Юхновського. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київпастранс».

Зокрема, із початку руху до закінчення ярмарків у суботу, 23 травня, транспорт курсуватиме:

  • автобус № 39 – просп. Голосіївський – просп. Науки –  вул. Лисогірська (до транспортної розв’язки на перетині з вул. Ракетною та вул. Панорамною) – вул. Лисогірська – пров. Лисогірський. У зворотному напрямку без змін;
  • автобус № 98 – вул. Радунська – вул. Будищанська – вул. Оноре де Бальзака (непарна сторона) – вул. Олександри Екстер –  просп. Червоної Калини – вул. Сержа Лифаря – вул. Пухівська – ТЕЦ-6;
  • автобус № 110 – вул. Радунська (у зворотному напрямку вул. Радунська – вул. Лісківська – вул. Милославська) – вул. Градинська – вул. Оноре де Бальзака, парна сторона (у зворотному напрямку – непарна) – вул. Олександри Екстер – просп. Червоної Калини – вул. Сержа Лифаря – вул. Миколи Закревського, далі за власним маршрутом до ст. м. «Площа Українських Героїв»;
  • тролейбус № 34 – від вул. Північної до просп. Степана Бандери.

У неділю, 24 травня, рух громадського транспорту організують:

  • автобус № 31 – ст. м. «Політехнічний інститут» – просп. Берестейський – вул. Богдана Гаврилишина – вул. Митрофана Довнар-Запольського – вул. Дегтярівська – вул. Білоруська – вул. Деревлянська – вул. Юрія Іллєнка – вул. Академіка Ромоданова – вул. Загорівська – вул. Князя Володимира Мономаха – вул. Татарська;
  • автобуси №№ 110, 112 – від ст. м. «Площа Українських Героїв» та ст. м. «Лук’янівська» до вул. Райдужної за власними маршрутами, далі вул. Івана Микитенка – вул. Сірожупанників – вул. Ігоря Юхновського, далі за власними маршрутами. У зворотному напрямку без змін.

У «Київпастрансі» перепрошують за тимчасові незручності.

Нагадаємо, нову тарифну модель у комунальному транспорті столиці з разовим квитком по 30 грн планують запровадити з 15 липня 2026 року. На сайті Київради вже з'явилася петиція проти цього рішення, яка рекордно швидко набрала необхідні 6000 голосів.

Як пояснили в Департаменті економіки та інвестицій КМДА, разовий тариф на проїзд у комунальному транспорті столиці на рівні 30 грн розрахований за фактичними витратами підприємств і є компромісним варіантом. Справжня ж собівартість перевезень є значно вищою. 

