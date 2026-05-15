Рух Південним мостом частково обмежено до 18 травня (схема)

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Рух Південним мостом частково обмежено до 18 травня (схема)
На час робіт рух транспорту Південним мостом організують середньою смугою.
фото з відкритих джерел
У разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть змінити

Із 19:00 15 травня і до 19:00 18 травня частково обмежуватимуть рух Південним мостом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».

Зазначається, що фахівці КП «Київавтошляхміст» ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття на ділянці мосту в напрямку з правого на лівий берег річки Дніпро. На час робіт рух транспорту організують середньою смугою.

У разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть змінити.

У комунальній корпорації «Київавтодор» перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

У столиці з 15 до 18 травня частково обмежуватимуть рух Південним мостом (+схема)
У столиці з 15 до 18 травня частково обмежуватимуть рух Південним мостом (+схема)
інфографіка «Київавтодор»

Нагадаємо, у Солом’янському районі почали капітальний ремонт проспекту Валерія Лобановського. Роботи виконають з урахуванням принципів безбар’єрності. У зв’язку з цим на окремих ділянках тимчасово обмежать рух транспорту. 

Також до 17 травня продовжили термін ремонту пішохідного тротуару на Оріховатському шляхопроводі. У зв’язку з цим частково обмежать рух транспортних засобів у правій смузі в напрямку Деміївської площі. 

