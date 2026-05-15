Рух Південним мостом частково обмежено до 18 травня (схема)
У разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть змінити
Із 19:00 15 травня і до 19:00 18 травня частково обмежуватимуть рух Південним мостом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».
Зазначається, що фахівці КП «Київавтошляхміст» ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття на ділянці мосту в напрямку з правого на лівий берег річки Дніпро. На час робіт рух транспорту організують середньою смугою.
У разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть змінити.
У комунальній корпорації «Київавтодор» перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.
Нагадаємо, у Солом’янському районі почали капітальний ремонт проспекту Валерія Лобановського. Роботи виконають з урахуванням принципів безбар’єрності. У зв’язку з цим на окремих ділянках тимчасово обмежать рух транспорту.
Також до 17 травня продовжили термін ремонту пішохідного тротуару на Оріховатському шляхопроводі. У зв’язку з цим частково обмежать рух транспортних засобів у правій смузі в напрямку Деміївської площі.
Коментарі — 0