Рух Південним мостом частково обмежено до 18 травня (схема)

Із 19:00 15 травня і до 19:00 18 травня частково обмежуватимуть рух Південним мостом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».

Зазначається, що фахівці КП «Київавтошляхміст» ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття на ділянці мосту в напрямку з правого на лівий берег річки Дніпро. На час робіт рух транспорту організують середньою смугою.

У разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть змінити.

У комунальній корпорації «Київавтодор» перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

У столиці з 15 до 18 травня частково обмежуватимуть рух Південним мостом (+схема) інфографіка «Київавтодор»

Нагадаємо, у Солом’янському районі почали капітальний ремонт проспекту Валерія Лобановського. Роботи виконають з урахуванням принципів безбар’єрності. У зв’язку з цим на окремих ділянках тимчасово обмежать рух транспорту.

Також до 17 травня продовжили термін ремонту пішохідного тротуару на Оріховатському шляхопроводі. У зв’язку з цим частково обмежать рух транспортних засобів у правій смузі в напрямку Деміївської площі.