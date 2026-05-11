Головна Київ Новини
search button user button menu button

Пророчий портрет Ющенка. Полотно Марчука, яке понад 20 років було сховане від сторонніх очей, тепер може побачити кожен

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Пророчий портрет Ющенка. Полотно Марчука, яке понад 20 років було сховане від сторонніх очей, тепер може побачити кожен
Портрет Віктора Ющенка, написаний Іваном Марчуком
фото надано Музеєм історії міста Києва

Автором портрету є легендарний живописець Іван Марчук, який 12 травня відзначає 90-річчя

Портрет третього президента Віктора Ющенка, написаний 2003 року, повернувся із забуття. Робота авторства легендарного художника Івана Марчука нині експонується у Музеї історії міста Києва, який підготував найбільшу виставку творів митця до його ювілею. Про це йдеться у публікації «Главкома» «Іван Марчук – 90. Пророцтва на полотні, найдорожчі картини та найвідоміші колекціонери: ексклюзив «Главкома».

Керівниця столичного музею, депутатка Київради Вікторія Муха розповіла виданню, що її установа давно цікавилася цим твором Марчука у сім’ї Ющенків. Річ у тім, що портрет Ющенка, зі слів його дружини Катерини, загубився під час одного з переїздів. Сама ж робота презентувалася Віктору Андрійовичу ще у передвиборчому штабі партії «Наша Україна».

«Родина Ющенків давно хотіла знайти цю картину. Напередодні ювілею Івана Марчука портрет нарешті знайшовся. Зараз він доступний відвідувачам нашого музею», – зауважила Вікторія Муха.

Іван Марчук намалював майбутнього президента у 2003 році. Це портрет розміром 70х70, написаний акриловими фарбами. Полотно, по суті, виявилося пророчим. Обличчя Ющенка на портреті вже тоді було зображене таким, яким воно стало лише через рік – після сумнозвісного отруєння. Саме цей факт, очевидно, й зумовив ставлення родини третього президента до полотна, воно було сховане подалі, так що його довго не могли знайти.

«Пам’ятаю, як в одній із газет вийшло повідомлення із заголовком: «Марчук передбачив отруєння Ющенка», – підтверджує факт пророцтва сам митець, з яким поспілкувався «Главком» напередодні ювілею.

За словами Марчука, портрет Ющенка йому замовив близький до політика бізнесмен. Ідея була така: художник своїм полотном так підтримує потенційного кандидата у президента. Якщо ж Ющенко перемагає на виборах (зрештою, це так і сталося), то бізнесмен зобов’язується профінансувати будівництво музею імені Івана Марчука. Місце для майбутньої мистецької будівлі обрали на столичному Андріївському узвозі (трохи нижче будівлі Міністерства закордонних справ).

«Урочисто я, Ющенко та Омельченко (тодішній мер Києва – «Главком») заклали капсулу під будівництво музею. Однак усе заглохло», – сумно згадує Марчук.

У коментарі «Главкому» директор музею Вікторія Муха наголосила: жоден з українських художників, як Іван Марчук, не викликав такого інтересу до своєї творчості – як із боку української аудиторії, так і іноземної. Музейниця зазначила: з двох сотень представлених на виставці праць Івана Марчука, велику частину складають картини, якими володіють приватні колекціонери. Дехто з них уперше відгукнулися на прохання команди пані Мухи та передав полотна для публічного показу.

«На виставці представлено картину Марчука, яка пережила окупацію та деокупацію Київської області. Це пейзаж, належить до раннього періоду художника. Власники картини дуже тішилися, коли після вигнання окупантів, повернулися до власного будинку, де побачили, що творіння Івана Марчука вціліло», – зазначила Вікторія Муха.

Нагадаємо, у Музеї історії міста Києва триває ювілейна виставка «Я сколихнув цей світ», присвячена 90-річчю геніального українського художника Івана Марчука. Відвідувачі музею можуть побачити полотно, яке понад 20 років було сховане від будь-яких очей. Це портрет Віктора Ющенка розміром 70х70, написаний акриловими фарбами. Іван Марчук намалював майбутнього президента у 2003 році. І ця картина, по суті, виявилася пророчою.   

Також у Мистецькому центрі «Шоколадний будинок» у Києві 12 травня відкриється постійна виставка творів народного художника України Івана Марчука, де представлять роботи з музейних колекцій Києва, Львова, Сум, Луцька, Івано-Франківська та Канева. Виставка «Іван Марчук. Музейні колекції» стане першою експозицією у «Шоколадному будинку» після його закриття у 2022 році. У просторі представлять твори з фондів одинадцяти музейних установ України, які охоплюють період творчості художника від кінця 1960-х років до сьогодення.

Читайте також:

Теги: Іван Марчук музеї Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ботсад у центрі столиці потерпає від сміття та омели (фоторепортаж)
Ботсад у центрі столиці потерпає від сміття та омели (фоторепортаж)
14 квiтня, 13:20
Зловмисником виявився 37-річний киянин, який орендує житло в цьому будинку
Затримано чоловіка, який розгулював із автоматом по житловому комплексу у Києві (фото)
21 квiтня, 16:03
У Києві жінка впала в яму, що утворилася через прорив труби (відео)
У Києві жінка впала в яму, що утворилася через прорив труби (відео)
24 квiтня, 18:59
Користувачі соцмереж публікують відео
Київ накрив потужний град із грозою (відео)
26 квiтня, 13:56
Автобуси, що не будуть задіяні на лінії, спрямують на інші маршрути громадського транспорту
У Києві тимчасово призупинено роботу автобусного маршруту № 4-Т
29 квiтня, 18:15
Організатором схеми виявився 30-річний уродженець Черкащини
Посада капелана за $25 тис.: у Києві затримано організатора схеми для ухилянтів
4 травня, 10:53
Внаслідок ДТП обійшлося без постраждалих
Нетверезий водій без прав протаранив світлофор на бульварі Лесі Українки у Києві (відео)
4 травня, 15:25
Помилуватися цвітінням легендарної рослини можна за адресою вулиця Хрещатик, 28/2
На Хрещатику зацвів легендарний кущ бузку (фото)
6 травня, 12:26
До уваги російської спецслужби чоловік потрапив, коли шукав «швидкі заробітки» у Телеграм-каналах
Затримано агента ФСБ, який координував підпали військових авто у Києві
6 травня, 17:22

Новини

У Києві 12-17 травня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
У Києві 12-17 травня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
Пророчий портрет Ющенка. Полотно Марчука, яке понад 20 років було сховане від сторонніх очей, тепер може побачити кожен
Пророчий портрет Ющенка. Полотно Марчука, яке понад 20 років було сховане від сторонніх очей, тепер може побачити кожен
Справу про роторну парковку на Хрещатику, яка перетворилася на металобрухт, передано до суду
Справу про роторну парковку на Хрещатику, яка перетворилася на металобрухт, передано до суду
На Київщині нетверезий водій виїхав на зустрічну смугу, постраждали двоє людей
На Київщині нетверезий водій виїхав на зустрічну смугу, постраждали двоє людей
Нічна стрілянина у Подільському районі: двом учасникам конфлікту повідомлено про підозру
Нічна стрілянина у Подільському районі: двом учасникам конфлікту повідомлено про підозру
Рух транспорту на мосту Патона буде частково обмежено до 14 травня: яка причина
Рух транспорту на мосту Патона буде частково обмежено до 14 травня: яка причина

Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 11 травня
Сьогодні, 05:59
День матері в Україні: яскраві листівки, привітання у віршах і прозі
Вчора, 07:15
День матері: історія свята, цікаві факти, коли і як відзначати
Вчора, 06:21
Литва висловила Росії протест через погрози посольствам у Києві
8 травня, 18:30
Mercedes відкликає понад 100 тис. автомобілів: у чому причина
8 травня, 14:00
Перемовини Євросоюзу з Росією. Каллас назвала одну з вимог
8 травня, 13:35

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua