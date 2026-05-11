Пророчий портрет Ющенка. Полотно Марчука, яке понад 20 років було сховане від сторонніх очей, тепер може побачити кожен

Автором портрету є легендарний живописець Іван Марчук, який 12 травня відзначає 90-річчя

Портрет третього президента Віктора Ющенка, написаний 2003 року, повернувся із забуття. Робота авторства легендарного художника Івана Марчука нині експонується у Музеї історії міста Києва, який підготував найбільшу виставку творів митця до його ювілею. Про це йдеться у публікації «Главкома» «Іван Марчук – 90. Пророцтва на полотні, найдорожчі картини та найвідоміші колекціонери: ексклюзив «Главкома».

Керівниця столичного музею, депутатка Київради Вікторія Муха розповіла виданню, що її установа давно цікавилася цим твором Марчука у сім’ї Ющенків. Річ у тім, що портрет Ющенка, зі слів його дружини Катерини, загубився під час одного з переїздів. Сама ж робота презентувалася Віктору Андрійовичу ще у передвиборчому штабі партії «Наша Україна».

«Родина Ющенків давно хотіла знайти цю картину. Напередодні ювілею Івана Марчука портрет нарешті знайшовся. Зараз він доступний відвідувачам нашого музею», – зауважила Вікторія Муха.

Іван Марчук намалював майбутнього президента у 2003 році. Це портрет розміром 70х70, написаний акриловими фарбами. Полотно, по суті, виявилося пророчим. Обличчя Ющенка на портреті вже тоді було зображене таким, яким воно стало лише через рік – після сумнозвісного отруєння. Саме цей факт, очевидно, й зумовив ставлення родини третього президента до полотна, воно було сховане подалі, так що його довго не могли знайти.

«Пам’ятаю, як в одній із газет вийшло повідомлення із заголовком: «Марчук передбачив отруєння Ющенка», – підтверджує факт пророцтва сам митець, з яким поспілкувався «Главком» напередодні ювілею.

За словами Марчука, портрет Ющенка йому замовив близький до політика бізнесмен. Ідея була така: художник своїм полотном так підтримує потенційного кандидата у президента. Якщо ж Ющенко перемагає на виборах (зрештою, це так і сталося), то бізнесмен зобов’язується профінансувати будівництво музею імені Івана Марчука. Місце для майбутньої мистецької будівлі обрали на столичному Андріївському узвозі (трохи нижче будівлі Міністерства закордонних справ).

«Урочисто я, Ющенко та Омельченко (тодішній мер Києва – «Главком») заклали капсулу під будівництво музею. Однак усе заглохло», – сумно згадує Марчук.

У коментарі «Главкому» директор музею Вікторія Муха наголосила: жоден з українських художників, як Іван Марчук, не викликав такого інтересу до своєї творчості – як із боку української аудиторії, так і іноземної. Музейниця зазначила: з двох сотень представлених на виставці праць Івана Марчука, велику частину складають картини, якими володіють приватні колекціонери. Дехто з них уперше відгукнулися на прохання команди пані Мухи та передав полотна для публічного показу.

«На виставці представлено картину Марчука, яка пережила окупацію та деокупацію Київської області. Це пейзаж, належить до раннього періоду художника. Власники картини дуже тішилися, коли після вигнання окупантів, повернулися до власного будинку, де побачили, що творіння Івана Марчука вціліло», – зазначила Вікторія Муха.

Також у Мистецькому центрі «Шоколадний будинок» у Києві 12 травня відкриється постійна виставка творів народного художника України Івана Марчука, де представлять роботи з музейних колекцій Києва, Львова, Сум, Луцька, Івано-Франківська та Канева. Виставка «Іван Марчук. Музейні колекції» стане першою експозицією у «Шоколадному будинку» після його закриття у 2022 році. У просторі представлять твори з фондів одинадцяти музейних установ України, які охоплюють період творчості художника від кінця 1960-х років до сьогодення.