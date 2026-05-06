Коли подорожчає проїзд у Києві? Мер столиці розповів про підготовку нових розрахунків

Мер столиці додав, що у Києві кожен другий пасажир – це пільговик, який користується транспортом безоплатно

За словами мера столиці, дотепер ціна однієї поїздки у київському транспорті залишається найнижчою в Україні

Столична влада наразі продовжує підрахунки, щоб визначити нову вартість проїзду у громадському транспорті. Остаточні терміни та розмір тарифу поки не встановлені. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує «Главком».

За словами мера столиці, дотепер ціна однієї поїздки у київському транспорті залишається найнижчою в Україні. Водночас стрімко дорожчає пальне та електроенергія, потребує оновлення рухомий склад. Тому підвищення тарифу – вимушений крок.

«Зараз прорахунки даємо, але, тим не менш, він буде залишатись дотаційним. Ми враховуємо навантаження в період військового часу, але вимушені підняти його, враховуючи також всі соціальні верстви населення», – зазначив Кличко.

Мер столиці додав, що у Києві кожен другий пасажир – це пільговик, який користується транспортом безоплатно. Утім компенсації за пільговиків столиця не отримує.

Нагадаємо, 7 квітня міський голова Віталій Кличко повідомив, що доручив переглянути тариф на проїзд в громадському транспорту. Профільні департаменти мають підготувати розрахунки на основі економічного обґрунтування. Мер нагадав, що вартість проїзду в Києві залишається найнижчою в Україні. Її не переглядали з 2018 року.

«Здорожчання пального, електроенергії, витратних матеріалів, логістики змушує міську владу наблизити вартість проїзду до економічно обґрунтованого», – сказав Кличко.

14 квітня директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Сергій Підгайний повідомив, що собівартість проїзду у громадському транспорті столиці становить 44 гривні, а в метро – ще більше. Протягом двох-трьох місяців мають визначити, на скільки підвищити тариф на проїзд.

Перший мер столиці Леонід Косаківський відреагував на доручення Віталія Кличка підготувати розрахунки щодо нових тарифів у громадському транспорті. Він розібрав поняття «економічно обґрунтованого тарифу» та пояснив, чому київська влада обирає хибний шлях.