У столиці пролунали вибухи, працює ППО

Дрон, помічений над Києвом під час тривоги 15 травня 2026 року

КМВА: «Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги»

У Києві вдень 15 травня 2026 року під час повітряної тривоги лунають вибухи. Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над столицею. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на КМВА.

«Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над столицею. Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 14 травня російські війська вкотре здійснили масований комбінований удар по столиці, застосувавши балістичні ракети та безпілотники. Під ударом опинилися Шевченківський, Печерський, Дарницький, Дніпровський, Оболонський, Cолом'янський, Деснянський, Святошинський та Голосіївській райони.

Зафіксовано пошкодження багатоквартирних житлових будинків, нежитлових приміщень, бізнес-центру, автосалону, гаражів та припаркованого автомобіля. Зокрема, у Дарницькому районі, внаслідок ворожої атаки обвалилися конструкції девʼятиповерхового житлового будинку.

У Києві сьогодні, 15 травня, оголошено День жалоби за загиблими внаслідок однієї з наймасштабніших повітряних атак Росії. Вранці рятувальники завершили розбір завалів на місці влучання в житловий будинок у Дарницькому районі. Пошуково-рятувальна операція тривала понад добу. За уточненими даними, підрозділи ДСНС працювали на місці трагедії понад 28 годин. За цей час було розібрано понад 3 тисячі кубічних метрів зруйнованих конструкцій будівлі, підтверджено смерть 24 людей, з яких троє – діти. Поранення різного ступеня важкості дістали 48 осіб.