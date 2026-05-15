Головна Київ Новини
search button user button menu button

У столиці пролунали вибухи, працює ППО

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У столиці пролунали вибухи, працює ППО
Дрон, помічений над Києвом під час тривоги 15 травня 2026 року
скриншот відео
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

КМВА: «Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги»

У Києві вдень 15 травня 2026 року під час повітряної тривоги лунають вибухи. Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над столицею. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на КМВА.

«Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над столицею. Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги», – йдеться у повідомленні.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, у ніч на 14 травня російські війська вкотре здійснили масований комбінований удар по столиці, застосувавши балістичні ракети та безпілотники. Під ударом опинилися Шевченківський, Печерський, Дарницький, Дніпровський, Оболонський, Cолом'янський, Деснянський, Святошинський та Голосіївській райони.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у мережі Х

Зафіксовано пошкодження багатоквартирних житлових будинків, нежитлових приміщень, бізнес-центру, автосалону, гаражів та припаркованого автомобіля. Зокрема, у Дарницькому районі, внаслідок ворожої атаки обвалилися конструкції девʼятиповерхового житлового будинку.

У Києві сьогодні, 15 травня, оголошено День жалоби за загиблими внаслідок однієї з наймасштабніших повітряних атак Росії. Вранці рятувальники завершили розбір завалів на місці влучання в житловий будинок у Дарницькому районі. Пошуково-рятувальна операція тривала понад добу. За уточненими даними, підрозділи ДСНС працювали на місці трагедії понад 28 годин. За цей час було розібрано понад 3 тисячі кубічних метрів зруйнованих конструкцій будівлі, підтверджено смерть 24 людей, з яких троє – діти. Поранення різного ступеня важкості дістали 48 осіб.

Теги: тривога Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Медики зазначають, що це перший випадок проведення подібної операції таким способом
Лікарі «Охматдиту» провели унікальну операцію новонародженій дитині
17 квiтня, 15:16
Правоохоронці затримали місцевого мешканця та вилучили в нього пристрій для відстрілу гумових куль
Конфлікт між водієм і пішоходом на Харківському масиві столиці закінчився стріляниною
22 квiтня, 08:24
Михайло Дробницький, підозрюваний у службовій недбалості під час стрілянини у Києві та його адвокат у Печерському райсуді. Київ, 21 квітня 2026 р.
Теракт у Києві: за підозрюваних патрульних внесено заставу
22 квiтня, 17:10
У межах спецоперації з ліквідації місць незаконного виробництва, фасування і збуту проведено понад 280 обшуків у Києві та 10 областях
Збут психотропів: у Києві підозру отримали троє працівників мережі магазинів U420
22 квiтня, 18:53
Рішення про закриття кас на «Вокзальній», «Почайній» та «Видубичах» є фінальним етапом повної цифровізації метрополітену
Останні каси столичного метро припиняють роботу з 28 квітня: як купити квиток
28 квiтня, 11:17
У Шевченківському райоеі ворожий дрон пошкодив фасад недобудови
Пожежа на кладовищі та удар по недобудові: фото наслідків атаки на Київ
28 квiтня, 15:19
Продуктові ярмарки пройдуть у всіх районах столиці
Продовольчі ярмарки у столиці 5-10 травня: повний перелік локацій
4 травня, 13:10
У фотопроєкті взяли участь 30 жінок із різних регіонів України
У метро відкрилася фотовиставка, присвячена дружинам і матерям воїнів
7 травня, 10:44
Колишній директор Молодого театру Андрій Білоус
Суд продовжив запобіжний захід колишньому директору Молодого театру
Вчора, 19:31

Новини

У Києві військовий в СЗЧ погрожував підірвати будинок і накласти на себе руки
У Києві військовий в СЗЧ погрожував підірвати будинок і накласти на себе руки
Ракета Х-101 вибухнула всередині будинку: деталі трагедії в Дарницькому районі
Ракета Х-101 вибухнула всередині будинку: деталі трагедії в Дарницькому районі
У столиці пролунали вибухи, працює ППО
У столиці пролунали вибухи, працює ППО
Рух Південним мостом частково обмежено до 18 травня (схема)
Рух Південним мостом частково обмежено до 18 травня (схема)
У Києві люди несуть квіти та іграшки до зруйнованої ударом РФ багатоповерхівки (відео)
У Києві люди несуть квіти та іграшки до зруйнованої ударом РФ багатоповерхівки (відео)
Була вихователькою від Бога. Внаслідок удару по Києву загинула працівниця дитсадка (фото)
Була вихователькою від Бога. Внаслідок удару по Києву загинула працівниця дитсадка (фото)

Новини

В окремих областях України дощитиме: погода на 15 травня 2026
Сьогодні, 05:59
Президент Зеленський і правозахисниця Матвійчук отримають від Євросоюзу найвищу нагороду
Вчора, 22:15
В Україні дощі, грози: погода на 14 травня
Вчора, 05:59
Міністр енергетики США заявив, що Іран близький до створення ядерної зброї
Вчора, 01:29
Розпад урядової коаліції у Латвії: у ситуацію втрутився президент країни
13 травня, 21:49
Палата представників США зібрала голоси, щоб винести на голосування допомогу Україні
13 травня, 21:27

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua