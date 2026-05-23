Увага водіям: у Києві на півтора місяця обмежено рух Кільцевою дорогою (схема)

Із 23 травня до 5 липня частково обмежуватимуть рух
Ремонт проводитимуть в обох напрямках руху транспорту

Із суботи, 23 травня, у столиці розпочинаються масштабні дорожні роботи на Борщагівському напрямку. Через ремонтні роботи буде частково обмежено рух транспорту на важливому шляхопроводі, розташованому на перетині Кільцевої дороги з проспектом Леся Курбаса. Обмеження триватимуть до 5 липня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на КМДА.

Оновленням дорожніх конструкцій займатимуться фахівці комунального підприємства «Київавтошляхміст». Поточні технічні роботи на об'єкті виконуватимуться винятково в межах раніше підписаних гарантійних зобов’язань підрядника, тобто без додаткових витрат з міського бюджету.

Увага водіям: у Києві на півтора місяця обмежено рух Кільцевою дорогою (схема) фото 1
схема руху від КМДА

Дорожники зазначають, що ремонт проводитимуть в обох напрямках руху транспорту. Проте для мінімізації заторів і зручності містян роботи організують поетапно – повного перекриття стратегічної транспортної артерії не планується. Смуги руху закриватимуть почергово, залишаючи вільними сусідні ділянки для проїзду автівок та громадського транспорту.

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та закликають киян і гостей міста заздалегідь планувати свій час у дорозі, а за можливості – обирати альтернативні маршрути в об'їзд Борщагівського шляхопроводу.

На під'їздах до ділянки ремонту вже встановлено відповідні інформаційні щити, тимчасові дорожні знаки та дорожні огородження. Водіїв просять бути максимально уважними, суворо дотримуватися швидкісного режиму та правил дорожнього руху, щоб уникнути аварійних ситуацій у зонах звуження смуг.

Нагадаємо, із 22 до 31 травня частково обмежуватимуть рух Гостомельським шосе у Святошинському районі столиці.

