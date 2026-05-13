Спекулювала на смертельній хворобі: аферистка виманила 700 тис. грн у пораненого воїна ЗСУ

glavcom.ua
фото: Національна поліція України/Facebook
Правоохоронці викрили 41-річну мешканку столиці, яка під час воєнного стану ошукала на 700 тис. грн військовослужбовця Збройних сил України, котрий захищав країну на Донецькому напрямку, де й був тяжко поранений. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.   

Слідство встановило, що фігурантка створила фейковий акаунт під вигаданим ім’ям в одній із соціальних мереж та видавала себе за тяжкохвору жінку, яка нібито потребує термінового лікування й проведення хірургічного втручання в Німеччині. Використовуючи емоційний тиск і маніпуляції, вона переконала потерпілого систематично переказувати кошти на її банківські рахунки.

Переписка військовослужбовця із шахрайкою
Кіберполіцейські відстежили рух коштів та встановили, що гроші надходили на особисті картки зловмисниці, а також на рахунок її матері. Надалі отримані суми обготівковувалися через банкомати та каси банківських установ.

У ході обшуку за місцем проживання фігурантки у Києві правоохоронці вилучили мобільні телефони, банківські картки, готівкові кошти в сумі понад 114 тис. грн та виявили понад десять фейкових акаунтів у соцмережі, які могли використовуватися для аналогічних шахрайських дій.

Повідомляється, що завдані потерпілому збитки становлять понад 709 тис. грн. Привласнені кошти зловмисниця витратила на особисті потреби.

Слідчі повідомили жінці про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах або в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України). Підозрюваній загрожує до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Чернівцях завершено досудове розслідування стосовно 42-річної місцевої жительки: слідчі встановили, що жінка під виглядом волонтерки виманила гроші в п'яти родин військовослужбовців, обіцяючи допомогти повернути їхніх рідних із зони бойових дій. Зловмисниця створила в одному з месенджерів фейковий акаунт нібито волонтерки та переконувала потерпілих, що може посприяти поверненню їхніх рідних – військовослужбовців, які начебто зникли безвісти або були поранені на передовій.

