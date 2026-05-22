У Чорнобилі помічено махаона – одного з найбільших метеликів України

У Чорнобильській зоні помітили одного з найбільших метеликів України – махаона. Його важко спутати з кимось іншим завдяки його жовто-чорним крилам із «хвостиками». Про це повідомили в пресслужбі Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, інформує «Главком».

Махаон є одним з найвідоміших представників свого виду в Європі. «Серед наших денних метеликів є справжній «аристократ» – махаон (Papilio machaon). Один із найбільших і найефектніших представників ентомофауни України, якого важко сплутати з кимось іншим. Жовто-чорні крила з «хвостиками» виглядають так, ніби його малював художник із дуже гарною фантазією», – йдеться в повідомленні.

Як зазначили в заповіднику, цей вид метеликів поширений у помірному та субтропічному поясі Євразії, а також у Північній Америці. До 2021 року махаон був занесений до Червоної книги України, що «лише підкреслює його особливий статус у природі».

фото: Денис Вишневський/Чорнобильський заповідник

У пресслужбі додали, що свою назву метелик отримав від Карла Ліннея на честь Махаона – героя давньогрецької міфології, який був лікарем і воїном під час Троянської війни. Тож у цього метелика не лише ефектна зовнішність, а й дуже «героїчна» історія імені.

