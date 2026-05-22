Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Чорнобилі помічено махаона – одного з найбільших метеликів України

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Чорнобилі помічено махаона – одного з найбільших метеликів України
Махаон є одним з найвідоміших представників свого виду в Європі
фото: Денис Вишневський/Чорнобильський заповідник
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

До 2021 року махаон був занесений до Червоної книги України

У Чорнобильській зоні помітили одного з найбільших метеликів України – махаона. Його важко спутати з кимось іншим завдяки його жовто-чорним крилам із «хвостиками». Про це повідомили в пресслужбі Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, інформує «Главком».

Махаон є одним з найвідоміших представників свого виду в Європі. «Серед наших денних метеликів є справжній «аристократ» – махаон (Papilio machaon). Один із найбільших і найефектніших представників ентомофауни України, якого важко сплутати з кимось іншим. Жовто-чорні крила з «хвостиками» виглядають так, ніби його малював художник із дуже гарною фантазією», – йдеться в повідомленні.

Як зазначили в заповіднику, цей вид метеликів поширений у помірному та субтропічному поясі Євразії, а також у Північній Америці. До 2021 року махаон був занесений до Червоної книги України, що «лише підкреслює його особливий статус у природі».

До 2021 року махаон був занесений до Червоної книги України
До 2021 року махаон був занесений до Червоної книги України
фото: Денис Вишневський/Чорнобильський заповідник

У пресслужбі додали, що свою назву метелик отримав від Карла Ліннея на честь Махаона – героя давньогрецької міфології, який був лікарем і воїном під час Троянської війни. Тож у цього метелика не лише ефектна зовнішність, а й дуже «героїчна» історія імені.

Нагадаємо, у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику під час польових досліджень науковці зафіксували гірського дрозда. Цей вид птахів не бачили на території Київщини вже близько 50 років. 

Раніше у центрі Чорнобиля зафіксували унікальну природну подію, на яку науковці чекали два десятиліття. 6 квітня 2026 року на дах адміністративної будівлі біля меморіалу «Зірка Полин» сіли відпочити одразу шість білих лелек. Для Чорнобиля це справжня сенсація: останнє гніздування лелеки білого в самому місті було зафіксовано 20 років тому.

Читайте також:

Теги: Київщина Чорнобильська зона тварини

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Унаслідок аварії загинув чоловік
На Київщині авто зіштовхнулося з вантажівкою: загинув чоловік (фото)
20 травня, 18:22
Внаслідок пожежі автомобіль Audi Q5 вигорів повністю
Підпал Audi через конфлікт у Гостомелі: поліція затримала підозрюваного
20 травня, 11:53
Наслідки атаки РФ Київщини 19 травня 2026 року
Нічна атака на Київщину: у Броварах уламки дрона пошкодили багатоповерхівку та автівки
19 травня, 09:55
Наприкінці квітня Тіммі перевезли на затопленій баржі до Північного моря
Біля берегів Данії знайшли мертвим горбатого кита, якого намагалися врятувати в Німеччині
19 травня, 04:59
Постраждалих серед населення немає
РФ вдарила по Київщині: пошкоджено дитсадок та житлові будинки
12 травня, 06:56
Вʼячеслав Стецько розповів, як став блогером завдяки вчителюванню
Вчитель фізики з Київщини став блогером та підкорив мільйони глядачів (відео)
7 травня, 12:52
Дикі тварини часто виходять на столичні магістралі, що межують із лісом
Родина лосів влаштувала забіг через проспект на Оболоні (відео)
7 травня, 11:44
За викрадення квітів з Алеї пам’яті Героїв чоловікові загрожує штраф, громадські роботи або адміністративний арешт
В Обухові чоловік обікрав меморіал загиблих воїнів: поліція знайшла порушника (фото)
30 квiтня, 16:53
Найболючіша частина сповіді пані Клавдії – про те, як статус «чорнобильця» став клеймом
Колишня жителька Прип’яті уперше за 40 років повернулася до покинутого дому
25 квiтня, 19:15

Новини

У Чорнобилі помічено махаона – одного з найбільших метеликів України
У Чорнобилі помічено махаона – одного з найбільших метеликів України
Четвертий день поспіль: Київ та область знову накриють грози зі шквалами й градом
Четвертий день поспіль: Київ та область знову накриють грози зі шквалами й градом
Смертельна ДТП у Василькові: під колесами вантажівки DAF загинула літня жінка
Смертельна ДТП у Василькові: під колесами вантажівки DAF загинула літня жінка
На Київщині затримано чоловіка, який зберігав удома понад 30 гранат
На Київщині затримано чоловіка, який зберігав удома понад 30 гранат
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 23-24 травня
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 23-24 травня
Зима без світла: на Форумі ОСББ озвучено план порятунку багатоповерхівок
Зима без світла: на Форумі ОСББ озвучено план порятунку багатоповерхівок

Новини

Вперше за кілька років представник Трампа відвідає форум Путіна
Сьогодні, 09:25
В Україні дощі, грози: погода на 22 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Спецпризначенці уразили штаб ФСБ та знищили російський ракетний комплекс (відео)
Вчора, 14:58
Польща висунула вимогу Україні через удари вглиб Росії
Вчора, 13:00
Кремлівські пропагандисти визнали, що українські дрони здатні «замордувати» Росію (відео)
Вчора, 11:27
Рік після вбивства Андрія Портнова: що відомо про розслідування
Вчора, 10:18

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua