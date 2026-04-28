Атака на Київ: уламки «шахеда» впали на територію Шулявського кладовища (фото)

Уламок дрона, який впав у Києві під час атаки 28 квітня 2026 року

На місці падіння уламків вже прибула карета швидкої допомоги, правоохоронці оточили територію для проведення слідчих дій

Під час атаки російських безпілотників сьогодні, 28 квітня 2026 року, у столиці зафіксовано падіння уламків у Солом'янському районі. Ворожий дрон поцілив у територію Шулявського кладовища, що на вулиці Західній. Про це повідомляє «Главком».

Уламки дрона впали на відкритій місцевості закритого некрополя поблизу вулиці Західної. На місці падіння наразі спостерігається невелике задимлення. Туди вже прибула карета швидкої допомоги.

На місце падіння уламків вже прибула карета швидкої допомоги фото: glavcom.ua

Нагадаємо, у Києві о 14:09 пролунала повітряна тривога через загрозу ворожих дронів.