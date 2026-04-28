Головна Київ Новини
search button user button menu button

Атака на Київ: уламки «шахеда» впали на територію Шулявського кладовища (фото)

glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Уламок дрона, який впав у Києві під час атаки 28 квітня 2026 року
фото: glavcom.ua

 На місці падіння уламків вже прибула карета швидкої допомоги, правоохоронці оточили територію для проведення слідчих дій

Під час атаки російських безпілотників сьогодні, 28 квітня 2026 року, у столиці зафіксовано падіння уламків у Солом'янському районі. Ворожий дрон поцілив у територію Шулявського кладовища, що на вулиці Західній. Про це повідомляє «Главком».

Уламки дрона  впали на відкритій місцевості закритого некрополя поблизу вулиці Західної. На місці падіння наразі спостерігається невелике задимлення. Туди вже прибула карета швидкої допомоги.

На місце падіння уламків вже прибула карета швидкої допомоги
На місце падіння уламків у Києві прямує рятувальна служба
Нагадаємо, у Києві о 14:09 пролунала повітряна тривога через загрозу ворожих дронів.

Теги: Київ обстріл дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua