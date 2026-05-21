На Київ та область суне негода: синоптики оголосили перший рівень небезпеки

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
На Київ та область суне негода: синоптики оголосили перший рівень небезпеки
фото: glavcom.ua
Перший рівень небезпечності оголошено у Києві та області

У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 21 травня та вдень 22 травня у столиці очікуються грози (І рівень небезпечності, жовтий). Про це попереджає Український гідрометцентр, інформує «Главком».

Також на завтра, 22 травня, синоптики прогнозують хмарність з проясненнями. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 28-30°.

Попередження про небезпечні погодні явища у Києві та області
Попередження про небезпечні погодні явища у Києві та області
інфографіка: Український гідрометеорологічний центр

Фахівці рекомендують під час грози уникати перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркувати поруч із ними автотранспорт.

При підтопленні проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської КК «Київавтодор»: (044) 284-74-19.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки, телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО «Київзеленбуд»: (044) 272-40-18.

Також коли падіння дерев чи гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників: 101 або (044) 430-37-13 (телефон КАРС).

При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.

При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків телефонуйте за номерами: 050-387-35-42 (телефон ЦОДР).

Нагадаємо, різке погіршення погодних умов у Києві та області спостерігалося протягом останніх двох днів 19 травня та 20 травня.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

