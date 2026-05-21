На Київ та область суне негода: синоптики оголосили перший рівень небезпеки

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Перший рівень небезпечності оголошено у Києві та області

У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 21 травня та вдень 22 травня у столиці очікуються грози (І рівень небезпечності, жовтий). Про це попереджає Український гідрометцентр, інформує «Главком».

Також на завтра, 22 травня, синоптики прогнозують хмарність з проясненнями. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 28-30°.

Попередження про небезпечні погодні явища у Києві та області інфографіка: Український гідрометеорологічний центр

Фахівці рекомендують під час грози уникати перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркувати поруч із ними автотранспорт.

При підтопленні проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської КК «Київавтодор»: (044) 284-74-19.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки, телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО «Київзеленбуд»: (044) 272-40-18.

Також коли падіння дерев чи гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників: 101 або (044) 430-37-13 (телефон КАРС).

При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.

При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків телефонуйте за номерами: 050-387-35-42 (телефон ЦОДР).

Нагадаємо, різке погіршення погодних умов у Києві та області спостерігалося протягом останніх двох днів 19 травня та 20 травня.