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    Курив і був напідпитку: поліція знайшла зниклого 16-річного броварчанина

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    Відносно хлопця правоохоронці склали 2 адміністративних протоколи&nbsp; - Курив і був напідпитку: поліція знайшла зниклого 16-річного броварчанина
    Відносно хлопця правоохоронці склали 2 адміністративних протоколи 
    Фото: Нацполіція

    Поліція склала адмінпротоколи на хлопця та його матір

    Ювенальні поліцейські Київщини розшукали 16-річного мешканця міста Бровари Даніїла Баліцького, який 21 листопада пішов із дому та не повернувся.

    Упродовж доби тривали пошуки зниклого хлопця. Знайшли його поліцейські надвечір серед міста Бровари з цигаркою в руках та ще й напідпитку. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Допомогла встановити місцезнаходження дитини небайдужа жителька Броварів. Саме вона впізнала його серед хлопчаків, які розмальовували фарбами ліфт у багатоповерхівці, і про це повідомила у соціальній мережі на сторінку «Розшук дітей ГУНП в Київській області за сприяння ПрАТ Київстар».

    Як пояснив неповнолітній, причина втечі з дому - постійні конфлікти з матір‘ю, а тому, щоб їх уникнути, він блукав вулицями міста, а ніч провів у товариша.

    За псування майна та за куріння поліцейські відносно хлопця склали 2 адміністративних протоколи за ч.1 ст. 175-1 (Куріння тютюнових виробів у заборонених місцях) та за ст. 173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративне правопорушення.

    Матір втікача також понесе адміністративну відповідальність за ч. 1 ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють обов'язків щодо виховання дітей) КУпАП .

    Адмінпротоколи направлено до суду для прийняття рішення.

    Нагадаємо, про зникнення хлопця до поліції повідомила мати.

    Теги: Національна поліція України діти Київщина батьки розшук
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