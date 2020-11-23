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    Під Києвом зник безвісти 16-річний хлопець (фото)

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    Розшукується Даніїл Баліцький - Під Києвом зник безвісти 16-річний хлопець (фото)
    Розшукується Даніїл Баліцький
    Фото: Розшук дітей ГУНП в Київській області, Facebook

    Хлопець пішов із дому 21 листопада і досі не повернувся

    Поліція Київщини розшукує зниклого неповнолітнього мешканця міста Бровари Даніїла Баліцького.

    Про зникнення 16-річного хлопця до поліції повідомила мати. Неповнолітній пішов з дому 21 листопада та до цього часу не повернувся. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Наразі поліція проводить усі необхідні оперативні заходи щодо розшуку хлопця. На пошуки неповнолітнього залучено особовий склад Броварського відділу поліції та ювенальних поліцейських, також орієнтовані усі наряди поліції області та столиці, громадськість.

    Прикмети: на вигляд 16-17 років, зріст 170 см, худорлявої статури, обличчя овальне, волосся темно-русяве, очі зелені. На правій руці (зовнішня сторона долоні) має татуювання у вигляді зображення «Всевидяче око».

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    Під Києвом зник безвісти 16-річний хлопець (фото)
    Під Києвом зник безвісти 16-річний хлопець (фото)
    Під Києвом зник безвісти 16-річний хлопець (фото)

    У день зникнення був одягнений: куртка зеленого кольору довжиною до пояса з капюшоном та лампасами білого кольору, спортивні штани чорного кольору, чорні кросівки. З собою може мати чорну сумку «бананка».

    Правоохоронці просять громадян при наявності будь-якої інформації щодо можливого місця знаходження зниклого хлопця повідомити за номером спецлінії поліції «102».

    Теги: Національна поліція України діти Київщина розшук
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