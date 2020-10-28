Київські поліцейські знайшли двох дітей, яких дідусь загубив у лісі (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Правоохоронці відвезли дітей дідусеві Фото: Нацполіція

Діти подолали близько трьох кілометрів, перш ніж їх знайшли правоохоронці

Сьогодні близько 14:00 години до столичної поліції надійшло повідомлення від чоловіка, про те що у лісі біля вулиці Газопровідної він загубив своїх малолітніх онуків. Для розшуку дітей по тривозі був піднятий увесь особовий склад Подільського управління поліції.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Поліцейські від чоловіка дізнались, що він разом із дітьми збирав у лісі гриби, однак не помітив як онуки відійшли від нього та загубились. Спочатку чоловік намагався самотужки розшукати малолітніх, а коли це йому не вдалось, повідомив до поліції.

Інспектор превенції Подільського управління поліції Сергій Фесун розповів, що, отримавши повідомлення про зникнення дітей, він негайно направився на пошуки і через 40 хвилин на вулиці Міській помітив двох малолітніх, які були самі біля лісу.

«Діти подолали самотужки біля трьох кілометрів, були трохи стомлені, але на щастя з ними нічого не трапилось. Онуків ми одразу відвезли дідусеві та провели з ним профілактичну бесіду, щодо необхідності більш пильно слідкувати за дітьми та не допускати подібних випадків у майбутньому», - повідомив правоохоронець.

Як повідомлялося, що правоохоронці знайшли 5-річну дівчинку покинутою у сквері на вулиці Котельникова, 26.