Завтра циклон Valentin принесе в Україну дощі і штормовий вітер



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У Київ циклон принесе холодну погоду

Першого травня в Україну прийде дощовий циклон Valentin з південного заходу Європи.

Дощі пройдуть у більшості областей. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Крім того, посилиться вітер практично повсюди в Україні, подекуди навіть до штормових поривів.

«Дощі, місцями сильні зливи, грози, штормовий вітер», - написала вона.

«Температура повітря найнижчою буде на Заході та Півночі, вдень +9+14 градусів. Найвищою вона очікується на півдні та у центральних областях, +15+22 градуси. На сході градуси розбіжаться хто куди: на Харківщині +10+12, на Луганщині +12+16, на Донеччині +17+20», - прогнозує Діденко.

У Київ завтра циклон Valentin принесе дощі, сильний поривчастий вітер та прохолодну погоду, +11+13 градусів.

За прогнозом синоптика, з четверга, 2 травня, почне теплішати.

Як повідомлялося, Укргідрометцентр оголосив на середу, 1 травня, штормове попередження.