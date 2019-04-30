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    Суспільство

    Завтра циклон Valentin принесе в Україну дощі і штормовий вітер

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    Завтра циклон Valentin принесе в Україну дощі і штормовий вітер

    У Київ циклон принесе холодну погоду

    Першого травня в Україну прийде дощовий циклон Valentin з південного заходу Європи.

    Дощі пройдуть у більшості областей. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

    Крім того, посилиться вітер практично повсюди в Україні, подекуди навіть до штормових поривів.

    «Дощі, місцями сильні зливи, грози, штормовий вітер», - написала вона.

    «Температура повітря найнижчою буде на Заході та Півночі, вдень +9+14 градусів. Найвищою вона очікується на півдні та у центральних областях, +15+22 градуси. На сході градуси розбіжаться хто куди: на Харківщині +10+12, на Луганщині +12+16, на Донеччині +17+20», - прогнозує Діденко.

    У Київ завтра циклон Valentin принесе дощі, сильний поривчастий вітер та прохолодну погоду, +11+13 градусів.

    За прогнозом синоптика, з четверга, 2 травня, почне теплішати.

    Як повідомлялося, Укргідрометцентр оголосив на середу, 1 травня, штормове попередження.

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