Поїзди курсуватимуть півкільцем Почайна – Дарниця – Видубичі та Видубичі – Дарниця – Почайна з усіма проміжними зупинками

Київська міська кільцева електричка запускає 16 додаткових рейсів для забезпечення стабільного сполучення між правим і лівим берегами столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Kyiv City Express.

Поїзди курсуватимуть півкільцем Почайна – Дарниця – Видубичі та Видубичі – Дарниця – Почайна з усіма проміжними зупинками.

З 18 по 20 листопада, окрім 96 основних рейсів на повному кільці, курсуватимуть ще 16 додаткових – вісім у ранкові та вісім у вечірні пікові години.

«Додаткові рейси кільцевої електрички – це зручна альтернатива у годину пік, щоб швидко дістатися до або від станцій синьої («Почайна») та зеленої («Видубичі») гілок метро», – йдеться у повідомленні.

Схема руху додаткових рейсів київської міської електрички фото: Kyiv City Express/Telegram

Розклад додаткових рейсів на 18-20 листопада

Почайна – Дарниця – Видубичі

Вечірні рейси (18-20 листопада)

Д10: Почайна 16:59 – Дарниця 17:26 – 17:34 – Видубичі 17:45

Д12: Почайна 17:59 – Дарниця 18:24 – 18:32 – Видубичі 18:44

Д14: Почайна 18:59 – Дарниця 19:24 – 19:34 – Видубичі 19:46

Д16: Почайна 19:59 – Дарниця 20:24 – 20:32 – Видубичі 20:42

Ранкові рейси (18 -20 листопада)

Д02: Почайна 05:59 – Дарниця 06:24 – 06:32 – Видубичі 06:44

Д04: Почайна 06:59 – Дарниця 07:24 – 07:32 – Видубичі 07:44

Д06: Почайна 07:59 – Дарниця 08:24 – 08:32 – Видубичі 08:44

Д08: Почайна 08:59 – Дарниця 09:24 – 09:32 – Видубичі 09:44

Видубичі – Дарниця – Почайна

Вечірні рейси (18-20 листопада)

Д09: Видубичі 17:00 – Дарниця 17:11 – 17:19 – Почайна 17:44

Д11: Видубичі 17:53 – Дарниця 18:04 – 18:17 – Почайна 18:44

Д13: Видубичі 18:55 – Дарниця 19:07 – 19:17 – Почайна 19:43

Д15: Видубичі 19:58 – Дарниця 20:10 – 20:18 – Почайна 20:45

Ранкові рейси (18 – 20 листопада)

Д01: Видубичі 05:52 – Дарниця 06:06 – 06:16 – Почайна 06:44

Д03: Видубичі 06:52 – Дарниця 07:06 – 07:16 – Почайна 07:44

Д05: Видубичі 07:52 – Дарниця 08:04 – 08:16 – Почайна 08:44

Д07: Видубичі 08:52 – Дарниця 09:04 – 09:17 – Почайна 09:44

Нагадаємо, у столиці 17 листопада відновили рух електротранспорту. Трамваї і тролейбуси вийшли на свої постійні маршрути. Автобуси, які дублювали рух електротранспорту, не курсують. Наразі в місті працюють 39 тролейбусних маршрутів (п'ять не на лініях через обстріл), 17 трамвайних та 102 автобусних маршрути. Продовжують курсувати і тимчасові автобуси між правим і лівим берегами міста, щоб підсилити роботу метрополітену.

Як повідомлялося, у ніч на 17 листопада російські окупанти завдали балістичного удару по Києву, пошкодивши Північний та Південний мости. Наразі на обох спорудах працюють експерти, які оцінюють масштаб руйнувань та визначають терміни ремонтних робіт. Унаслідок ворожих обстрілів Києва в ніч на 17 листопада зафіксовано пошкодження інфраструктури та пожежі в Голосіївському, Деснянському, Дніпровському та Оболонському районах. Унаслідок російського обстрілу Києва 17 листопада в Оболонському районі загинули двоє людей, ще одна людина зазнала поранень.