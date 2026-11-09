У Києві викрито розкрадання понад 1 млн грн на ремонті парку навколо озера Срібний Кіл

У 2023 році приватне підприємство на замовлення КО «Київзеленбуд» виконували ремонтні роботи у парку навколо озера Срібний Кіл

Підозру вручили директорці підприємства-підрядника, яке заволоділо коштами, виділеними на ремонт парку біля озера

Столичні правоохоронці викрили розкрадання мільйона гривень на ремонті парку відпочинку біля озера Срібний кіл. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Підозру вручили директорці підприємства-підрядника, яке заволоділо коштами, виділеними на ремонт парку біля озера.

«За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва директорці приватного підприємства повідомлено про підозру за фактом заволодіння бюджетними коштами, виділеними на ремонт парку відпочинку навколо озера Срібний кіл у Дарницькому районі столиці», – говориться у повідомленні.

Підозру вручили директорці підприємства-підрядника, яке заволоділо коштами, виділеними на ремонт парку біля озера фото: Київська міська прокуратура

У 2023 році приватне підприємство на замовлення КО «Київзеленбуд» виконували ремонтні роботи у парку.

За даними досудового розслідування, підозрювана забезпечила внесення до актів приймання виконаних будівельних робіт завідомо недостовірних відомостей щодо обсягів фактично виконаних робіт, після чого підписала ці документи від імені товариства та подала їх замовнику для оплати.

фото: Київська міська прокуратура

«На рахунок підприємства було перераховано майже 1,1 млн грн за роботи, які не були повністю виконані. Внаслідок таких дій територіальній громаді міста Києва завдано матеріальної шкоди вказану суму», – говориться у повідомленні.

Дії підозрюваної кваліфіковано як заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, вчинене в умовах воєнного стану.

У парку розвалюються нещодавно відремонтовані доріжки фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, та з конфіскацією майна. Досудове розслідування проводять слідчі Печерського УП ГУНП у місті Києві.

Нагадаємо, Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва до суду скеровано обвинувальний акт стосовно інженера технічного нагляду, якого обвинувачують у пособництві в розтраті бюджетних коштів та службовому підробленні. Слідство встановило, що у 2021 році, під час капітального ремонту покрівлі корпусу Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, обвинувачений, здійснюючи нагляд за роботами, діючи умисно, підписав акти виконаних робіт із завідомо неправдивими відомостями щодо їх обсягів і вартості. При цьому, наголосили у прокуратурі, всупереч своїм службовим обов’язкам, інженер жодного разу не виїжджав на об’єкт та фактично не перевіряв виконання робіт.