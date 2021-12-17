Лікар-анестезіолог Київської обласної лікарні підозрюється у смерті пацієнта

Експертиза встановила зв'язок між смертю пацієнта та дефектами у наданні лікарем-анестезіологом медичної допомоги

Київська міська прокуратура та слідче управління столичної поліції повідомили про підозру лікарю-анестезіологу у недбалості та злісному нехтуванні посадовими інструкціями, що спричинили смерть пацієнта. Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Згідно із матеріалами слідства, у 2019 році чоловік звернувся до Київської обласної лікарні, де було прийнято рішення про вилучення з його шлунка інтрагастрального балона, встановленого раніше за медичними показаннями.

Безпосередньо перед початком медичної процедури та застосування загальної анестезії пацієнта оглянули та встановили показники сатурації на рівні 84% при нормі 95-100%.

«Попри те, що рівень насичення киснем у крові людини нижче 90% вважається низьким, а нижче 80% – загрозливим для функціонування мозку та серця, лікар-анестезіолог розпочав проведення анестезіологічного забезпечення, хоча як кваліфікований спеціаліст був обізнаний, що при 84% сатурації не дозволено проведення планових медичних маніпуляцій. Так, внаслідок неналежного виконання лікарем своїх професійних обов'язків, у пацієнта відбулася асфіксія та тимчасова зупинка серцевої діяльності, що потягло за собою настання його смерті», – йдеться в повідомленні правоохоронців.

За висновками експертизи між смертю пацієнта та наявними дефектами у наданні лікарем-анестезіологом медичної допомоги існує прямий причинно-наслідковий зв'язок.

Враховуючи викладене, лікарю-анестезіологу повідомлено про підозру у неналежному виконанні медичним працівником своїх професійних обов'язків внаслідок несумлінного до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки для хворого, тобто у вчиненні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 140 КК України.

Досудове слідство триває.

Нагадаємо, в харківському суді слухають справу про лікарську помилку у репродуктивному центрі, через яку померли двоє новонароджених.