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    Лікар-анестезіолог Київської обласної лікарні підозрюється у смерті пацієнта

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    Лікарю-анестезіологу оголошено підозру - Лікар-анестезіолог Київської обласної лікарні підозрюється у смерті пацієнта
    Лікарю-анестезіологу оголошено підозру
    фото з відкритих джерел

    Експертиза встановила зв'язок між смертю пацієнта та дефектами у наданні лікарем-анестезіологом медичної допомоги

    Київська міська прокуратура та слідче управління столичної поліції повідомили про підозру лікарю-анестезіологу у недбалості та злісному нехтуванні посадовими інструкціями, що спричинили смерть пацієнта. Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

    Згідно із матеріалами слідства, у 2019 році чоловік звернувся до Київської обласної лікарні, де було прийнято рішення про вилучення з його шлунка інтрагастрального балона, встановленого раніше за медичними показаннями.

    Безпосередньо перед початком медичної процедури та застосування загальної анестезії пацієнта оглянули та встановили показники сатурації на рівні 84% при нормі 95-100%.

    «Попри те, що рівень насичення киснем у крові людини нижче 90% вважається низьким, а нижче 80% – загрозливим для функціонування мозку та серця, лікар-анестезіолог розпочав проведення анестезіологічного забезпечення, хоча як кваліфікований спеціаліст був обізнаний, що при 84% сатурації не дозволено проведення планових медичних маніпуляцій. Так, внаслідок неналежного виконання лікарем своїх професійних обов'язків, у пацієнта відбулася асфіксія та тимчасова зупинка серцевої діяльності, що потягло за собою настання його смерті», – йдеться в повідомленні правоохоронців.

    За висновками експертизи між смертю пацієнта та наявними дефектами у наданні лікарем-анестезіологом медичної допомоги існує прямий причинно-наслідковий зв'язок.

    Враховуючи викладене, лікарю-анестезіологу повідомлено про підозру у неналежному виконанні медичним працівником своїх професійних обов'язків внаслідок несумлінного до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки для хворого, тобто у вчиненні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 140 КК України.

    Досудове слідство триває.

    Нагадаємо, в харківському суді слухають справу про лікарську помилку у репродуктивному центрі, через яку померли двоє новонароджених.

    Теги: прокуратура Київ кримінал лікар
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    Лікар-анестезіолог Київської обласної лікарні підозрюється у смерті пацієнта