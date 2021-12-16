У Києві злочинці збували фальсифіковані лікарські засоби онкохворим

Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили фальсифіковані лікарські засоби

Правоохоронці вилучили препаратів на близько 1 млн грн

Слідчі Солом’янського управління поліції під процесуальним керівництвом Солом’янської окружної прокуратури спільно із співробітниками Служби безпеки України викрили групу осіб, які збували підроблені лікарські засоби. Зловмисники налагодили свою діяльність на території Києва та Львова. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

У ході проведення слідчих та оперативно-розшукових заходів працівники поліції з’ясували, що фігуранти отримували лікарські засоби онкологічної групи із підробленими сертифікатами. У мережі інтернет зловмисники розміщували оголошення про продаж даних лікарських засобів, або ж на різноманітних форумах пропонували громадянам із онкологічними хворобами придбати залишки необхідного препарату від нібито хворих родичів. В подальшому продукцію відправляли через поштові відділення або привозили та передавали особисто.

Під час проведення обшуків за місцями мешкання правопорушників правоохоронці виявили та вилучили фальсифіковані лікарські засоби, банківські картки, гроші, комп’ютерну техніку та мобільні телефони. Вартість вилучених препаратів становить близько 1 млн грн.

За даним фактом слідчим відділом Солом’янського управління поліції за погодженням із Солом’янською окружною прокуратурою розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 321-1 Кримінального кодексу України (фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів). Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Слідчі дії тривають.

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