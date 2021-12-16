Японські лікарі вперше прооперували дитину в утробі матері
У малюка виявили тяжке серцеве захворювання – стеноз аортального клапана
Японські медики успішно прооперували дитину, яка ще не народилася. Хірургічне втручання відбулося на 25 тижні вагітності, коли плід ще перебував в утробі матері. Про це повідомляє NHK.
У малюка виявили тяжке серцеве захворювання – стеноз аортального клапана. У цьому випадку звуження отвору клапана аорти заважає нормальному розвитку серця.
Лікарям потрібно було досягти розширення отвору клапана, що вони й зробили. У серце плоду вставили голкоподібну трубку, за допомогою якої в потрібне місце проник катетер і розширив діаметр клапана.
Медики кажуть, що це перший випадок у країні, коли проблему стенозу аортального клапана вирішили шляхом внутрішньоутробного втручання.
Як повідомляється, дитина уже народилася і почувається добре.
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