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    Японські лікарі вперше прооперували дитину в утробі матері

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    Як повідомляється, дитина уже народилася і почувається добре - Японські лікарі вперше прооперували дитину в утробі матері
    Як повідомляється, дитина уже народилася і почувається добре
    фото nhk.or.jp

    У малюка виявили тяжке серцеве захворювання – стеноз аортального клапана

    Японські медики успішно прооперували дитину, яка ще не народилася. Хірургічне втручання відбулося на 25 тижні вагітності, коли плід ще перебував в утробі матері. Про це повідомляє NHK.

    У малюка виявили тяжке серцеве захворювання – стеноз аортального клапана. У цьому випадку звуження отвору клапана аорти заважає нормальному розвитку серця.

    Лікарям потрібно було досягти розширення отвору клапана, що вони й зробили. У серце плоду вставили голкоподібну трубку, за допомогою якої в потрібне місце проник катетер і розширив діаметр клапана.

    Медики кажуть, що це перший випадок у країні, коли проблему стенозу аортального клапана вирішили шляхом внутрішньоутробного втручання.

    Як повідомляється, дитина уже народилася і почувається добре.

    Нагадаємо, львівські кардіохірурги вперше заморозили серце пацієнта, щоб вилікувати «миготливу аритмію».

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    Теги: Японія лікар немовля
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    Японські лікарі вперше прооперували дитину в утробі матері