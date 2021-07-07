В Україні відкрили вже майже дві сотні центрів вакцинації (карта)

Пріоритет у вакцинації надається літнім людям, однак щеплення можуть отримати всі охочі

Вакцинацію проводять мобільні медичні бригади вакциною CoronaVac/Sinovac Biotech

В Україні вже відкрилося 197 центрів масової вакцинації проти коронавірусу Covid-19. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я в середу, 7 липня.

Зазначено, що центри вакцинації відкриваються в спорткомплексах, на стадіонах, у виставкових і торгово-розважальних центрах, в школах, палацах культури, кінотеатрах, готелях, на заводах, в бізнес-центрах, банках і медичних установах.

Більшість цих центрів працює тільки на вихідних, решта працює і в робочі дні. Пріоритет у вакцинації надається літнім людям, однак щеплення можуть отримати всі охочі.

Графіка: moz / facebook

Вакцинацію проводять мобільні медичні бригади вакциною CoronaVac/Sinovac Biotech. Перелік, дати і час роботи центрів масової вакцинації постійно оновлюються.

Раніше в середу стало відомо, що Україна перетнула позначку у три мільйони щеплень від коронавірусу.

До слова, за добу 6 липня в Україні госпіталізовано з Covid-19 майже 500 осіб.

Раніше стало відомо, скільки українців мають антитіла до коронавірусу.