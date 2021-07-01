Ліквідація наслідків масштабної ДТП у Києві: на місці працює спецтехніка (фото)

Рятувальники та комунальники розбирають газоблоки та прибирають ушкоджений вантажний автомобіль

Проїжджу частину планують звільнити від наслідків ДТП до вечірньої години пік

Рятувальники Київської аварійно-рятувальної служби «Київська служба порятунку» із залученням спецтехніки Головного управління ДСНС у Києві, комунальної корпорації «Київавтодор» та «Київводоканалу» ліквідовують наслідки ДТП на проспекті Перемоги. Про це повідомив директор Департаменту муніципальної безпеки Роман Ткачук.

Усього залучено 6 одиниць спецтехніки та 10 рятувальників КАРС. Роботи виконують максимально швидко, аби звільнити проїжджу частину від наслідків ДТП до вечірньої години пік.

Як повідомлялося, 1 липня вранці під шляхопроводом на Берестейській сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. За попердніми даними, у вантажівки на ходу лопнуло колесо. Внаслідок цього фуру відкинуло в легковий автомобіль і конструкцію шляхопроводу.

Внаслідок ДТП за участю фури, завантаженої газоблоками, та декількох легкових авто обмежено рух транспорту на проспекті Перемоги у столиці.