Ліквідація наслідків масштабної ДТП у Києві: на місці працює спецтехніка (фото)
Проїжджу частину планують звільнити від наслідків ДТП до вечірньої години пік
Рятувальники Київської аварійно-рятувальної служби «Київська служба порятунку» із залученням спецтехніки Головного управління ДСНС у Києві, комунальної корпорації «Київавтодор» та «Київводоканалу» ліквідовують наслідки ДТП на проспекті Перемоги. Про це повідомив директор Департаменту муніципальної безпеки Роман Ткачук.
Усього залучено 6 одиниць спецтехніки та 10 рятувальників КАРС. Роботи виконують максимально швидко, аби звільнити проїжджу частину від наслідків ДТП до вечірньої години пік.
Як повідомлялося, 1 липня вранці під шляхопроводом на Берестейській сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. За попердніми даними, у вантажівки на ходу лопнуло колесо. Внаслідок цього фуру відкинуло в легковий автомобіль і конструкцію шляхопроводу.
Внаслідок ДТП за участю фури, завантаженої газоблоками, та декількох легкових авто обмежено рух транспорту на проспекті Перемоги у столиці.