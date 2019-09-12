Жінка підпалила траву заради помсти і спровокувала масштабну пожежу в Чорнобильській зоні



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Наразі пожежа ще триває. Для її ліквідації вогнеборці залучили авіацію

Поліція Київщини встановила можливого підозрюваного у пожежі в Чорнобильській зоні, яка сталася внаслідок паління трави на Іванківщині.

Про це 12 вересня повідомляє Відділ комунікації поліції Київської області.

Зазначається, що у ході оперативно-розшукових заходів поліція встановила особу, підозрювану в підпалі. Нею виявилася мешканка с. Старі Соколи Іванківського району.

«Жінка підпалила траву з метою помститися колишнім роботодавцям, які нібито не виплатили їй гроші. Пожежа швидко перекинулася на ліс, а потім – перейшла на Чорнобильську зону», - заявили в поліції.

Повідомляється, що наразі пожежа ще триває. Для її ліквідації вогнеборці залучили авіацію.

Підозрювана жінка дає покази слідчим.

Відкрите кримінальне провадження за ст. 245 (Знищення або пошкодження лісових масивів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до двох років або позбавлення волі на той самий строк.

До слова, 12 вересня о 13:05 була ліквідована пожежа на несанкціонованому сміттєзвалищі на території Гнідинської сільської ради у Бориспільському районі.