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    Кличко показав, як оновили станції швидкісного трамвая (фото, відео)

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    Кличко показав, як оновили станції швидкісного трамвая (фото, відео)
    Фото: пресслужба мера Києва

    Мер Києва розказав про реконструкцію станцію «Гната Юри»

    Мер Києва Віталій Кличко розповів про реконструкцію станцій швидкісного трамвая і показав, як уже оновили станцію «Гната Юри».

    Відео Кличко розмістив на своїй сторінці у Facebook.

    «Сьогодні тривають активні роботи з ремонту станцій швидкісного трамвая. Минулого року здійснили реконструкцію станції «Вацлава Гавела». Тепер оновлюємо станції «Польова», «Політехнічна», «Площа Перемоги», «Гарматна/НАУ». На кожній станції буде нове обладнання системи електропостачання, влаштовують нове фем-покриття з тактильною плиткою та пандусами у відповідності до інклюзивності будівель і споруд. Також замінять старі лампи на енергозберігаюче LED-освітлення - як на станціях, так і у переходах до них. У вестибюлях станцій замінять вхідні групи, оновлять підлогу та стелі. Розроблять і нові зручні схеми та навігаційні блоки для пасажирів», - зазначив мер у дописі до відео. 

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    Кличко показав, як оновили станції швидкісного трамвая (фото, відео)
    Кличко показав, як оновили станції швидкісного трамвая (фото, відео)
    Кличко показав, як оновили станції швидкісного трамвая (фото, відео)
    Кличко показав, як оновили станції швидкісного трамвая (фото, відео)
    Кличко показав, як оновили станції швидкісного трамвая (фото, відео)
    Кличко показав, як оновили станції швидкісного трамвая (фото, відео)
    Кличко показав, як оновили станції швидкісного трамвая (фото, відео)
    Кличко показав, як оновили станції швидкісного трамвая (фото, відео)
    Кличко показав, як оновили станції швидкісного трамвая (фото, відео)
    Кличко показав, як оновили станції швидкісного трамвая (фото, відео)
    Кличко показав, як оновили станції швидкісного трамвая (фото, відео)
    Кличко показав, як оновили станції швидкісного трамвая (фото, відео)
    Кличко показав, як оновили станції швидкісного трамвая (фото, відео)
    Кличко показав, як оновили станції швидкісного трамвая (фото, відео)
    Кличко показав, як оновили станції швидкісного трамвая (фото, відео)

    На відео він показав, як оновили станцію «Гната Юри», де роботи вже завершені. 

    «Тут створили безбар’єрний простір для маломобільних груп населення, замінили інженерні мережі, оновили електрообладнання, здійснили оздоблювальні роботи. Станція стала набагато зручнішою і сучаснішою», - зазначив Кличко.

    Віталій Кличко Київ громадський транспорт мер реконструкція
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