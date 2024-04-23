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«Форсаж» на вулицях Києва: скільки порушників затримала поліція з початку року

Ірина Міллер
glavcom.ua
«Форсаж» на вулицях Києва: скільки порушників затримала поліція з початку року
Патрульні систематично щтрафують порушників швидкісного режиму
фото з відкритих джерел

Правоохоронці сподіваються на встановлення окремої відповідальності за систематичні порушення ПДР на законодавчому рівні

У Києві від початку року патрульні майже тисячу разів притягнули до відповідальності водіїв за «форсаж» на дорогах столиці. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

«Із рубрики «Форсаж під час війни» або проліски… Порушення швидкісного режиму, переобладнана вихлопна система, проїзд на заборонний сигнал світлофора, порушення правил розмітки, рух смугою для маршрутних транспортних засобів, створення аварійної обстановки. Робота не зупиняється, і тих, хто передивився «Форсаж» та вважає себе вуличним «хуліганом» чекає відповідальність», – наголосив Білошицький.

Він додав, що правоохоронці сподіваються на повернення владою до розгляду питання про встановлення окремої відповідальності за систематичні порушення ПДР на законодавчому рівні. 

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«Так звані штрафні бали. Щоб ті, хто має по 10-15-20 постанов, надалі доводили свою здатність до керування транспортним засобом поруч із вихованими та свідомими водіям», – додав Білошицький.

Нагадаємо, у Києві з 1 квітня на деяких ділянках доріг збільшили дозволену швидкість руху транспортних засобів до 80 км/год. Такі ж правила почали діяти на деяких локаціях міста Дніпро. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Відповідне рішення буде діяти до 1 листопада.

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У місцях, де змінився швидкісний режим, камери автофіксації переналаштовані на актуально дозволену швидкість.

 

Теги: Олексій Білошицький дороги Київ

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