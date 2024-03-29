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Рух на Північному мосту Києва обмежать: названо терміни

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Рух на Північному мосту Києва обмежать: названо терміни
Зміни пов’язані з ремонтом плити мостового полотна
фото ілюстративне

Часткове обмеження руху відбудеться із 30 березня до 15 червня

Рух транспорту на Північному мосту частково обмежать із 30 березня до 15 червня через проведення ремонтних робіт. Про це попереджає Комунальна корпорація «Київавтодор», йдеться у повідомленні КМДА.

Обмеження руху відбуватиметься в напрямку з лівого на правий берег у правій частині проїзду спорудою з перекриттям смуги руху громадського транспорту. Зміни пов’язані з ремонтом плити мостового полотна, що проводитиме комунальне підприємство по ремонту і утриманню мостів і шляхів Києва «Київавтошляхміст».

Рух на Північному мосту Києва обмежать: названо терміни фото 1

Як раніше повідомлялося, усі кошти з дорожнього фонду у 2024 році будуть перенаправлені на потреби безпеки й оборони України, але дорожня галузь продовжить отримувати фінансування завдяки трьом ключовим джерелам. Міністерство фінансів повідомило, що відповідний ресурс буде сформовано за рахунок акцизів з авто та пального, а також інших платежів, з яких фінансувалося будівництво та ремонт доріг.

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Теги: Київ Київавтодор КМДА міст влада обмеження

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