З 1 квітня у двох містах України зняли обмеження на швидкість: перелік доріг

На інших ділянках доріг у Києві швидкісний режим руху становить 50 км/год

У місцях, де змінився швидкісний режим, камери автофіксації переналаштовані на актуально дозволену швидкість

У Києві з 1 квітня на деяких ділянках доріг збільшили дозволену швидкість руху транспортних засобів до 80 км/год. Такі ж правила почали діяти на деяких локаціях міста Дніпро. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Відповідне рішення буде діяти до 1 листопада.

«Згідно з рішенням Київської міської ради визначено перелік ділянок доріг, на яких дозволяється швидкість руху транспортних засобів, у період з 01.04 до 01.11 до 80 км/год», – написав Білошицький.

Рухатись зі збільшеною швидкістю у Києві можна на наступних ділянках дороги:

просп. Романа Шухевича (від Північного мосту до вул. Оноре де Бальзака);

вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);

Наддніпрянське шосе;

Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного);

просп. Миколи Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської пл.);

просп. Степана Бандери (від Оболонського просп. до Північного мосту);

автодорога Р-69 (від вул. Озерної до межі міста Києва).

На інших ділянках доріг у Києві швидкісний режим руху становить 50 км/год.

Також згідно з рішенням виконавчого комітету Дніпровської міської ради визначено перелік ділянок вулиць, на яких дозволяється швидкість руху транспортних засобів, у період з 01.04 до 01.11 70 км/год:

вул. Набережна Заводська, за виключенням ділянок:

▪️ за 200 м з обох сторін від перехрестя з вул. Академіка Павлова;

▪️ від виїзду зі шлаковідвалу до розвороту на міст Кайдацький;

▪️ за 50 м з обох сторін від нерегульованих пішохідних переходів у районі перехресть із вул. Фатіми Гафурової (СК "Льодова арена" та вул. Метробудівською;

вул. Набережна Перемоги (від вул. Яружної до вул. Космічної);

шосе Запорізьке (від вул. Шинної до вул. Аеропортівської);

шосе Донецьке, від перехрестя з вул. Березинською до дз 5.45 та 5.46 «Дніпро»;

вул. Сонячна Набережна, від перехрестя з вул. Любарського до мосту Усть-Самарського (за виключенням ділянок за 50 м до нерегульованих пішохідних переходів з обох сторін);

міст Центральний;

міст Кайдацький.

«Нагадую, що у місцях, де змінився швидкісний режим, камери автофіксації переналаштовані на актуально дозволену швидкість», – додав Білошицький.

А тим часом у Китаї запрацювала перша у світі дорога для безпілотних автомобілів.

У Шанхаї в експериментальному режимі розпочала роботу перша у світі дорога завдовжки 205 км для безпілотних автомобілів. Вона покривається інтернетом стандарту 5G-A (5G-Advanced Internet of Vehicles). Про це пише китайська Yicai Global.

Встановлене обладнання разом із стандартом зв'язку 5G-A дозволяє ретельніше визначати умови дорожнього руху на відміну від систем, оснащених простим зв'язком 5G.

Зараз для випробування безпілотних автомобілів у Шанхаї в тестовому режимі обладнані дороги загальною довжиною понад 2 тис. км. Ліцензії на комерційну експлуатацію видано вже 32 компаніям, які тестують на дорогах міста 794 безпілотні автомобілі.